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Генсек НАТО: после отвода войск у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч российских военных

06.05.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После отвода российских войск из зоны проведения учений в апреле в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Росбалт.

 

Генсек НАТО: после отвода войск у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч российских военных
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Варшаве Фото: nato.int.

 

Столтенберг отметил, что несмотря на то, что был зафиксирован отвод части российских военных от границы с Украиной, десятки тысяч российских военных по-прежнему остаются возле нее и в Крыму. По его словам, это больше, чем было до последнего обострения ситуации.

Он добавил, что Россия оставила в регионе «много оружия и готового к использованию снаряжения», а также ввела ограничения на перемещения в Черном море и доступ к Азовскому морю через Керченский пролив. По его словам, альянс должен сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией.

В целом, продолжил Столтенберг, сохраняется значительное российское военное присутствие в регионе.

Напомним, Россия с конца марта начала движение войск в Крыму и вдоль восточной границы с Украиной. Киев и страны Запада подозревали Москву в подготовке военного наступления на территорию соседнего государства. Однако власти РФ уверяли, что маневры не представляют никакой угрозы.

Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об отводе войск Южного и Западного военных округов, в том числе из Крыма, начиная с 23 апреля.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «передислокация не означает полной деэскалации». По его мнению, военнослужащие РФ «отрабатывали нападение на Украину».

 
 
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После отвода российских войск из зоны проведения учений в апреле в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных. Об этом заявил генсек НАТО Йенс...
 
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