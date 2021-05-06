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Молодой отец впервые видит своего новорожденного сына. Посмотрите на его реакцию

06.05.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот молодой отец по имени Дерик растрогал пользователей соцсетей. Его жена Сара опубликовала видео, на котором молодой отец впервые берет на руки своего первенца.

Мужчина не может поверить, что видит своего сына (ребенка назвали Джек) — Дерик изумленно улыбается. Происходящее снимает на телефон его супруга. «Он такой милый», — не устает повторять муж. Ролик, кажется, вобрал в себя весь спектр эмоций, которые только может испытать новоиспеченный папа.

 
 
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