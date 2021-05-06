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Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть спустя месяц после отключения

06.05.2021 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток.


© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в сеть после регламентных работ, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики Беларуси.

Первый энергоблок БелАЭС в Островце был отключен от сети месяц назад, 7 апреля, пишет Sputnik.

"Шестого мая первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго добавили, что специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток. В ведомстве пояснили, что комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.

Этап опытно-промышленной эксплуатации начался 22 декабря 2020 года, с выводом первого энергоблока на 75% номинальной мощности. 

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
 
 
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Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15...
 
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