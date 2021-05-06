ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Штраф до 5800 рублей: ГАИ будет 6 дней активно ловить пьяных за рулем

06.05.2021 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Штраф до 5800 рублей: ГАИ будет 6 дней активно ловить пьяных за рулем
Ежедневная сводка о задержании пьяных водителей за рулем указывает на их недисциплинированность и безответственность, отметила на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Минской областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова. 
© Sputnik Youtube / Sputnik Беларусь
Топ вопросов к ГАИ: за что инспекторы накажут, а когда предупредят - видео

С начала года уже 936 водителей, пойманных нетрезвыми за рулем, были привлечены к ответственности, пьяными автомобилистами было спровоцировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 были травмированы.

С целью уменьшения статистики аварийности из-за пьянства за рулем ГАИ объявила о проведении специальной акции  "Трезвый водитель" с 7 по 12 мая, добавила собеседница Sputnik.

"В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции приближено к объектам торговли спиртными напитками ― кафе, магазинам, АЗС,  а также другим местам массового отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время суток", ― рассказала Сапунова.

Крупные штрафы и статья УК

Представитель ГАИ напомнила о мерах ответственности: в соответствии со статьей 18.КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителей.

"Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно – правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить и штраф 100 базовых величин (2900 рублей), если более 0,8 промилле – лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 базовых величин (5800 рублей)", ― предупредила Сапунова.

Водитель, пойманный пьяным за рулем повторно в течение года, будет привлечен уже по уголовной статье, а также лишится транспортного средства. Конфискация авто предусмотрена даже в тех случаях, если оно не принадлежит нарушитель.

ГАИ также просит граждан, ставших очевидцами пьяного поведения участников дорожного движения, информировать об этом милицию по номеру 102.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С пятницы 7 мая и до среды 12 мая продлится акция Госавтоинспекции "Трезвый водитель", усиление контроля на дорогах связано с празднованием Дня Победы, Радуницей и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 7-балльные пробки. Где сейчас сложно проехать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by