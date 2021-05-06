Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Штраф до 5800 рублей: ГАИ будет 6 дней активно ловить пьяных за рулем

Ежедневная сводка о задержании пьяных водителей за рулем указывает на их недисциплинированность и безответственность, отметила на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Минской областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.

С начала года уже 936 водителей, пойманных нетрезвыми за рулем, были привлечены к ответственности, пьяными автомобилистами было спровоцировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 были травмированы.

С целью уменьшения статистики аварийности из-за пьянства за рулем ГАИ объявила о проведении специальной акции "Трезвый водитель" с 7 по 12 мая, добавила собеседница Sputnik.

"В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции приближено к объектам торговли спиртными напитками ― кафе, магазинам, АЗС, а также другим местам массового отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время суток", ― рассказала Сапунова.

Крупные штрафы и статья УК

Представитель ГАИ напомнила о мерах ответственности: в соответствии со статьей 18.КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителей.

"Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно – правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить и штраф 100 базовых величин (2900 рублей), если более 0,8 промилле – лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 базовых величин (5800 рублей)", ― предупредила Сапунова.

Водитель, пойманный пьяным за рулем повторно в течение года, будет привлечен уже по уголовной статье, а также лишится транспортного средства. Конфискация авто предусмотрена даже в тех случаях, если оно не принадлежит нарушитель.

ГАИ также просит граждан, ставших очевидцами пьяного поведения участников дорожного движения, информировать об этом милицию по номеру 102.

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