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Проверенные маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
06.05.2021 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Куриные ножки, бедрышки, окорочка все давно готовят на огне, а вот новый продукт — мякоть куриного бедра, мы попробовали недавно. Оказалось — он идеально подходит для шашлыка! Ни тебе жирной кожицы, ни костей, да и кушать куриное мясо без кости куда удобнее, к тому же мякоть бедра не такая сухая, как куриная грудка. На гриле мякоть куриного бедра выходит очень нежной, готовится довольно быстро, не впитывает лишнюю соль и специи, а все, что не съели, можно использовать наутро для бутербродов.
Sputnik опробовал куриный шашлык в двух вариантах — с кислинкой и сладкий.
Мякоть бедра в лимонном маринаде
Нам понадобится:
Сначала подготовим ингредиенты для маринада. Чистим и измельчаем чеснок, выдавливаем сок из лимонов, немного помнем иголки розмарина, чтобы быстрее отдал свой аромат и, конечно, измельчим перец.
Складываем перец, розмарин, чеснок в глубокую миску, добавляем соль, хорошенько перемешиваем. Соль перетрет чеснок и розмарин, и выделенный сок смешается в однородную массу.
В полученную массу постепенно вводим свежевыжатый лимонный сок, размешиваем до однородности, чтобы растворилась соль. Затем добавляем оливковое масло, снова тщательно размешиваем до однородного состояния. Маринад готов.
Мякоть бедра моем, отрезаем лишнее и складываем в глубокую и широкую миску. Заливаем мясо маринадом, тщательно перемешиваем, чтобы куски мяса полностью покрылись маринадом, и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Кстати, мясо в этом маринаде можно хранить неделю, а если заморозить, то до 3 месяцев.
Теперь приступим непосредственно к приготовлению шашлыка. Прокаливаем решетку на огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем мясо. Маринад с мяса убираем, иначе будет подгорать, а вот пару веточек розмарина на мясо положить можно для аромата.
Мясо в этом рецепте в итоге получается покрыто тонким слоем вкусной кремообразной медовой корочки, почти как в панировке. Итак…
Куриный шашлык в медово-горчичной заправке
Нам понадобится:
Чеснок измельчаем, выкладываем в глубокую миску. Добавляем туда горчицу, мед, соль, молотый перец, перемешиваем тщательно и добавляем оливковое масло. Снова тщательно перемешиваем, у нас получится густая кремообразная масса.
В глубокую и широкую миску или контейнер выкладываем мясо, заливаем его заправкой, тщательно размешиваем, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом, и отправляем в холодильник на несколько часов.
Выкладываем мясо на прокаленную и смазанную маслом решетку, маринад не убираем, чтобы получилась плотная ароматная корочка, и, постоянно переворачивая, жарим мясо до готовности.
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