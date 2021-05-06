ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проверенные маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта

06.05.2021 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Куриные ножки, бедрышки, окорочка все давно готовят на огне, а вот новый продукт — мякоть куриного бедра, мы попробовали недавно. Оказалось — он идеально подходит для шашлыка! Ни тебе жирной кожицы, ни костей, да и кушать куриное мясо без кости куда удобнее, к тому же мякоть бедра не такая сухая, как куриная грудка. На гриле мякоть куриного бедра выходит очень нежной, готовится довольно быстро, не впитывает лишнюю соль и специи, а все, что не съели, можно использовать наутро для бутербродов.

Sputnik опробовал куриный шашлык в двух вариантах — с кислинкой и сладкий.

Мякоть бедра в лимонном маринаде

Нам понадобится:

  • Мякоть куриного бедра — 2 кг;
  • Лимон — 3 шт.;
  • Оливковое масло — 60 мл;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — 2 ч. л.;
  • Белый перец молотый по вкусу;
  • Свежий розмарин.

 

Сначала подготовим ингредиенты для маринада. Чистим и измельчаем чеснок, выдавливаем сок из лимонов, немного помнем иголки розмарина, чтобы быстрее отдал свой аромат и, конечно, измельчим перец.

 

Складываем перец, розмарин, чеснок в глубокую миску, добавляем соль, хорошенько перемешиваем. Соль перетрет чеснок и розмарин, и выделенный сок смешается в однородную массу.

В полученную массу постепенно вводим свежевыжатый лимонный сок, размешиваем до однородности, чтобы растворилась соль. Затем добавляем оливковое масло, снова тщательно размешиваем до однородного состояния. Маринад готов.

Мякоть бедра моем, отрезаем лишнее и складываем в глубокую и широкую миску. Заливаем мясо маринадом, тщательно перемешиваем, чтобы куски мяса полностью покрылись маринадом, и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Кстати, мясо в этом маринаде можно хранить неделю, а если заморозить, то до 3 месяцев.

Теперь приступим непосредственно к приготовлению шашлыка. Прокаливаем решетку на огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем мясо. Маринад с мяса убираем, иначе будет подгорать, а вот пару веточек розмарина на мясо положить можно для аромата.

Мясо в этом рецепте в итоге получается покрыто тонким слоем вкусной кремообразной медовой корочки, почти как в панировке. Итак…

Куриный шашлык в медово-горчичной заправке

Нам понадобится:

  • Мякоть куриного бедра — 1,5 кг;
  • Мед — 2-3 ст. л.;
  • Горчица — 2 ст. л.;
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Соль по вкусу;
  • Оливковое масло — 60 мл;
  • Перец по вкусу.

Чеснок измельчаем, выкладываем в глубокую миску. Добавляем туда горчицу, мед, соль, молотый перец, перемешиваем тщательно и добавляем оливковое масло. Снова тщательно перемешиваем, у нас получится густая кремообразная масса.

В глубокую и широкую миску или контейнер выкладываем мясо, заливаем его заправкой, тщательно размешиваем, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом, и отправляем в холодильник на несколько часов.

Выкладываем мясо на прокаленную и смазанную маслом решетку, маринад не убираем, чтобы получилась плотная ароматная корочка, и, постоянно переворачивая, жарим мясо до готовности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редко какой пикник обходится без блюд из курицы – она быстро маринуется и так же быстро готовится на барбекю или мангале. Sputnik предлагает разнообразить привычную...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наши сторонники пальцем показывают» — Лукашенко потребовал «зачистить общество», чтобы не было больше протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by