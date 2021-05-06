Проверенные маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Куриные ножки, бедрышки, окорочка все давно готовят на огне, а вот новый продукт — мякоть куриного бедра, мы попробовали недавно. Оказалось — он идеально подходит для шашлыка! Ни тебе жирной кожицы, ни костей, да и кушать куриное мясо без кости куда удобнее, к тому же мякоть бедра не такая сухая, как куриная грудка. На гриле мякоть куриного бедра выходит очень нежной, готовится довольно быстро, не впитывает лишнюю соль и специи, а все, что не съели, можно использовать наутро для бутербродов.

Sputnik опробовал куриный шашлык в двух вариантах — с кислинкой и сладкий.

Мякоть бедра в лимонном маринаде

Нам понадобится:

Мякоть куриного бедра — 2 кг;

Лимон — 3 шт.;

Оливковое масло — 60 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — 2 ч. л.;

Белый перец молотый по вкусу;

Свежий розмарин.

Сначала подготовим ингредиенты для маринада. Чистим и измельчаем чеснок, выдавливаем сок из лимонов, немного помнем иголки розмарина, чтобы быстрее отдал свой аромат и, конечно, измельчим перец.

Складываем перец, розмарин, чеснок в глубокую миску, добавляем соль, хорошенько перемешиваем. Соль перетрет чеснок и розмарин, и выделенный сок смешается в однородную массу.

В полученную массу постепенно вводим свежевыжатый лимонный сок, размешиваем до однородности, чтобы растворилась соль. Затем добавляем оливковое масло, снова тщательно размешиваем до однородного состояния. Маринад готов.

Мякоть бедра моем, отрезаем лишнее и складываем в глубокую и широкую миску. Заливаем мясо маринадом, тщательно перемешиваем, чтобы куски мяса полностью покрылись маринадом, и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Кстати, мясо в этом маринаде можно хранить неделю, а если заморозить, то до 3 месяцев.

Теперь приступим непосредственно к приготовлению шашлыка. Прокаливаем решетку на огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем мясо. Маринад с мяса убираем, иначе будет подгорать, а вот пару веточек розмарина на мясо положить можно для аромата.

Мясо в этом рецепте в итоге получается покрыто тонким слоем вкусной кремообразной медовой корочки, почти как в панировке. Итак…

Куриный шашлык в медово-горчичной заправке

Нам понадобится:

Мякоть куриного бедра — 1,5 кг;

Мед — 2-3 ст. л.;

Горчица — 2 ст. л.;

Чеснок — 2-3 зубчика;

Соль по вкусу;

Оливковое масло — 60 мл;

Перец по вкусу.

Чеснок измельчаем, выкладываем в глубокую миску. Добавляем туда горчицу, мед, соль, молотый перец, перемешиваем тщательно и добавляем оливковое масло. Снова тщательно перемешиваем, у нас получится густая кремообразная масса.

В глубокую и широкую миску или контейнер выкладываем мясо, заливаем его заправкой, тщательно размешиваем, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом, и отправляем в холодильник на несколько часов.

Выкладываем мясо на прокаленную и смазанную маслом решетку, маринад не убираем, чтобы получилась плотная ароматная корочка, и, постоянно переворачивая, жарим мясо до готовности.