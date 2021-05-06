С оркестром во дворе. Трогательное поздравление ветерана в Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Одним из первых поздравления с Днем Победы принимал бывший пограничник – 94-летний Виктор Никулин, который был призван на войну в 1944 году в Ярославле в 112 полк НКВД, позже проходил службу на корело-финской границе, защищал внешние рубежи страны. Вспоминает, что времена были непокойные и опасные – приходилось встречаться и с бандами. Чтобы поздравить ветерана, во дворе его дома собрались представители администрации Октябрьского района Гродно, Гродненской пограничной группы с военным оркестром и ребята из ближайшей школы.

© Sputnik / Виктор Толочко Минск Как отметит День Победы

В небольшом дворе у подъезда "хрущевки" на время развернулась импровизированная концертная площадка. Были баянист и артисты в пилотках и военной форме, ребята с букетом гвоздик, многочисленные поздравляющие с подарочными пакетами. Пока Виктор Никулин спускался во двор к гостям, артисты исполняли песни военных лет – "Катюшу", "Темную ночь", "Едут по берлину наши казаки".

Во дворе ветерана встречали звуки оркестра и аплодисменты. Поздравление длилось около 10-15 минут. Звучали стихи, музыкальные поздравления, слова благодарности за добытую непростыми усилиями победу. Напоследок специально для Виктора Павловича под звуки оркестра исполнили песню "День Победы", а затем промаршировал по узкой дорожке двора.

"Очень приятно, что нас помнят, приезжают поздравлять. Нас, ветеранов-пограничников, в Гродно осталось только три человека. Я очень люблю старые песни военных лет, сегодня их исполнили очень много", – рассказал Виктор Никулин и поблагодарил за поздравление.

Подобный формат поздравлений гродненских ветеранов накануне 9 Мая с песнями и оркестром в Гродно используют второй год подряд. В прошлом году это была вынужденная мера, так как из-за пандемии был отменен традиционный городской парад и большинство праздничных мероприятий на 9 Мая. Сейчас решили повторить, так как мини-поздравления оказались очень трогательными и пришлись по душе самим ветеранам. Многие из них уже не имеют сил, чтобы попасть на городские праздники.

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