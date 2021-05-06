Жена политзаключенного с онкозаболеванием: «Но больше всего меня возмущает, что мужа водят на цепи»

Источник материала: Салiдарнасць

54-летнего жителя Витебска Владимира Малаховского в марте этого года осудили за насилие к сотрудникам милиции. У мужчины онкологическое заболевание. Белорусские правозащитники признали Малаховского политзаключенным. Его жена Ирина рассказала TUT.BY , в каких условиях мужчину содержат в витебском СИЗО-2.

«Я очень волнуюсь за его здоровье. Но больше всего меня возмущает, что мужа водят на цепи — словно какого-то страшного преступника».





Владимир Малаховский. Фото ПЦ «Вясна»

Ирина общалась с Владимиром на свидании в СИЗО. Мужчина, по ее словам, был в наручниках с цепью:

— Мы общались с мужем по телефону, через стекло. И на нем были надеты наручники с длинной цепью. Цепь, пока мы разговаривали, прицепили к металлической решетке. Я спросила у мужа, что все это значит. Он сказал, что у него статья 364 УК (Насилие или угроза насилием в отношении милиции). Тогда я поинтересовалась: «А что, всех так на цепи держат, или только тебя?». Он ответил, что только его. Я не понимаю, мой муж что — страшный бандит?

14 апреля Владимира доставили из СИЗО на осмотр в онкологический диспансер.

— Он написал мне, что и к врачу его тоже водили в наручниках с цепью. Точно так же его переводят из камеры в камеру, по коридору в СИЗО. Один раз, рассказал муж, его матрац нес не он сам, а охранник. Сам Владимир не мог этого сделать из-за этих наручников с цепью и из-за больного пальца — ему его сломали при задержании, и кость плохо срослась, палец не сгибается.

Как водят Малаховского на прогулки, жена не знает:

— На мой вопрос: «Что, тоже в наручниках с цепью?» Владимир промолчал.





Владимир Малаховский в суде. Фото «Віцебскяй вясна»

Сейчас у Владимира 3-я группа инвалидности, он четыре раза перенес химиотерапию.

— Врачи говорят, что сейчас его состояние стабильное, метастаз нет. Но предупредили, что болезнь может возобновиться при сильном стрессе, нервном потрясении. Поэтому я очень переживаю за мужа. В СИЗО же человек не может днем прилечь, отдохнуть. А у Владимира немеют руки и ноги, бывает, он их вообще не чувствует. Зимой он перенес в изоляторе бронхит, лежал под капельницей. Кашляет до сих пор. Вчера получила от мужа письмо. Пишет, что напала тоска. Но говорит, что кормят неплохо. Плюс я вожу передачи. Все это нелегко переживать: за это время я похудела на 8 кг — с 56 до 48 кг.

В семье двое детей — 11-летний сын и 13-летняя дочь. Ирина работает уборщицей, ее зарплата — около 370 рублей.

— Дети пишут папе, очень скучают по нему, а он — по ним. Когда Владимир на свидании спрашивает про сына и дочь, в глазах у него слезы.

Женщина говорит, что семье помогают материально родственники и знакомые.

— Мир не без добрых людей. Картошка, морковка есть — у нас свой участок. Как-то живем. Правда, дети быстро растут и нужно постоянно думать, как им купить одежду и обувь.

25 мая областной суд рассмотрит жалобу Владимира Малаховского на решение суда Первомайского района Витебска, который 1 марта признал его виновным в насилии к милиционерам и осудил на 3,5 года колонии. Дело рассматривала судья Татьяна Родина.

По приговору суда Малаховский должен выплатить трем потерпевшим милиционерам — Юрию Качихину, Алексею Емельянову и Познякову 3 тысячи рублей компенсации морального вреда — по тысяче каждому.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года Владимир Малаховский «принял активное участие в несанкционированном шествии в Витебске, пытался нанести травматические удары по разным частям тела милиционеров, цеплялся за форму, повредил ее и завладел милицейским жетоном». Позже, когда его задержали, он распылил газ из баллончика в сторону сотрудников. Так, по версии прокуратуры, Малаховский «нанес побои и причинил физическую боль» сотрудникам милиции.

С 13 января мужчина находится в витебском СИЗО-2.

В суде Владимир Малаховский вину не признал. Рассказал, что при задержании его сильно избили и сломали палец.

Милиционер Юрий Качихин в суде утверждал, что обвиняемый применил против него «борцовский захват». На вопрос, как он освободился, силовик ответил, что только с помощью коллег.