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Sony обвиняют в завышении цен на игры. Подан коллективный иск в суд
Источник материала: Onliner
Bloomberg
По мнению недовольных потребителей, таким образом Sony PlayStation Store стал единственным источником цифровых игр для PlayStation. В заявлении указано, что люди в конечном итоге платят за загружаемые игры на 175% больше, чем за те же на диске. «Монополия Sony позволяет ей устанавливать сверхконкурентные цены на цифровые игры для PlayStation, которые значительно выше, чем их физические аналоги, продаваемые на конкурентном розничном рынке, и значительно выше, чем они были бы на конкурентном розничном рынке цифровых игр», — говорится в коллективном обращении.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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