Sony обвиняют в завышении цен на игры. Подан коллективный иск в суд

Источник материала: Onliner

Bloomberg сообщил , что геймеры подали коллективный иск на Sony Interactive Entertainment LLC: они обвиняют компанию в том, что она создала незаконную монополию, заставив своих клиентов покупать игры только в своем магазине. Игроки уверены, что проблемы начались два года назад, когда Sony запретила Amazon.com, Best Buy, Walmart и другим розничным торговым компаниям продавать цифровые копии (а точнее — коды на получение игр) в своих магазинах.

По мнению недовольных потребителей, таким образом Sony PlayStation Store стал единственным источником цифровых игр для PlayStation. В заявлении указано, что люди в конечном итоге платят за загружаемые игры на 175% больше, чем за те же на диске. «Монополия Sony позволяет ей устанавливать сверхконкурентные цены на цифровые игры для PlayStation, которые значительно выше, чем их физические аналоги, продаваемые на конкурентном розничном рынке, и значительно выше, чем они были бы на конкурентном розничном рынке цифровых игр», — говорится в коллективном обращении.