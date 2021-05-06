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Sony обвиняют в завышении цен на игры. Подан коллективный иск в суд

06.05.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Bloomberg сообщил, что геймеры подали коллективный иск на Sony Interactive Entertainment LLC: они обвиняют компанию в том, что она создала незаконную монополию, заставив своих клиентов покупать игры только в своем магазине. Игроки уверены, что проблемы начались два года назад, когда Sony запретила Amazon.com, Best Buy, Walmart и другим розничным торговым компаниям продавать цифровые копии (а точнее — коды на получение игр) в своих магазинах.

По мнению недовольных потребителей, таким образом Sony PlayStation Store стал единственным источником цифровых игр для PlayStation. В заявлении указано,  что люди в конечном итоге платят за загружаемые игры на 175% больше, чем за те же на диске. «Монополия Sony позволяет ей устанавливать сверхконкурентные цены на цифровые игры для PlayStation, которые значительно выше, чем их физические аналоги, продаваемые на конкурентном розничном рынке, и значительно выше, чем они были бы на конкурентном розничном рынке цифровых игр», — говорится в коллективном обращении.

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Bloomberg сообщил, что геймеры подали коллективный иск на Sony Interactive Entertainment LLC: они обвиняют компанию в том, что она создала незаконную монополию, заставив своих...
 
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