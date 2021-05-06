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В Минске 7-балльные пробки. Где сейчас сложно проехать?

06.05.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не Новый год, никаких природных катаклизмов, просто в большом городе вечерний час пик начался с дорожных заторов. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 7-балльных пробках по состоянию на 18:00.

Трудности наблюдаются в центральной части города. На площади Победы ведется подготовка к праздничным мероприятиям, затруднено движение на этом участке проспекта Независимости. Трудно проехать по прилегающим частям улицы Козлова и проспекта Машерова. Все непросто на улицах Ленина, Богдановича, Янки Купалы, Первомайской.

На втором кольце есть затруднения на улице Сурганова вблизи площади Бангалор, похоже, там идет речь о ДТП. Не все спокойно на Партизанском проспекте.

МКАД стабилен, но есть два проблемных участка с пробками: внутреннее кольцо в районе Колядичей и внешнее в районе Зацени.

Учитывайте информацию и выбирайте удачный для себя маршрут.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Не Новый год, никаких природных катаклизмов, просто в большом городе вечерний час пик начался с дорожных заторов. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 7-балльных...
 
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