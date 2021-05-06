«Ну кто вам по безналу в России продаст три пары трусов?» Продавцы со «Ждановичей» про очередные нововведения

Источник материала: Onliner

Спустя полтора года раздумий власти все же решили запретить белорусским предпринимателям покупать товары за рубежом за наличные деньги. Запрет вступит в силу с 9 июля, и предприниматели уверены, что работать в таких условиях станет просто невозможно. Большинство из них покупают товар на российских рынках, где никто про терминал даже слышать не хочет. Все, что думают «ипэшники» о нововведениях, — в нашем репортаже с рынка «Ждановичи».

«Многие люди отсюда пополнят ряды безработных»

Продавцов на рынке в четверг немного: около трети павильонов просто закрыты, а совсем редкие покупатели делают быстрые пробежки между лужами под пронизывающим ветром. Спрашиваем, не дождь ли смыл всех людей?

— «Ждановичи» уже давно стал рынком выходного дня, в будни здесь практически никого, поэтому некоторые даже не выходят торговать, — говорит продавец мужской одежды и признается, что про запрет ничего не слышал: — Не знаю, что там приняли, но явно ничего хорошего для нас.





Другие продавцы одеждой оказались куда более осведомленными. Три женщины неподалеку стоят с контейнерами еды и бурно обсуждают нововведения, о которых узнали «вчера из интернета».

— Как будем работать, непонятно, поэтому пока надеемся на отмену этого закона. Работать будет очень сложно, если не сказать невозможно, — говорит блондинка со стаканчиком кофе. — На российском рынке по терминалу с тобой никто даже работать не будет, если ты не крупный покупатель. Для них белорусские «ипэшники» — капля в море, поэтому никто не станет дурить себе голову и работать по нашим правилам.





Абсолютное большинство продавцов одежды закупаются на рынках «Люблино» и «Садовод» в России, остаток делает это в Турции, Китае или Польше (что теперь стало куда сложнее). Продавцы говорят, что с безналом в Китае меньше всего вопросов: там только так и можно заплатить. Но есть нюанс: на китайских поставщиков мелкому продавцу можно выйти только через посредника, который берет only cash. Так что на практике мы снова возвращаемся к наличным.

— Моя хозяйка работает с Китаем, но не напрямую, а через посредника. Платит ей наличными и отстегивает определенный процент, а та уже платит со своего расчетного счета. Ведь, если тебе не нужна огромная партия, нет смысла лететь в Китай. Но если долетел, проблем с расчетом по безналу не будет, — говорит брюнетка в яркой куртке.





Подходим к одинокой женщине перед столом с несколькими десятками трусов, с кружевами и без. Оказывается, это «остатки роскоши» перед закрытием бизнеса.

— Я сейчас распродаю остатки, но у меня есть другой заработок, — с грустью говорит женщина. — А вот многие люди отсюда пополнят ряды безработных. Учитывая, что на полтора года этот момент оттянули, думаю, сейчас запрет введут. Мы закупаемся у таких же индивидуальных предпринимателей за наличные российские рубли. По-другому в России просто не принято. Это коснется и оптовиков, которые точно так же покупают в России за наличные. В итоге закроются не только рынки, но и оптовики, и предприниматели из торговых центров.

Другой продавец дополняет, что терминалы есть и на «Ждановичах», но пользоваться ими просто не выгодно: налоги придется платить за все, а они большие, да еще и за банковское обслуживание нужно будет отдать процент. Такая же история и с российскими рынками, но масштабы больше: даже наличие терминала у российского продавца — большая редкость.





— Кроме того, мы торгуем на улице, где зимой морозы по минус 20 бывают. Терминалы в такую погоду постоянно глючат. У меня терминал белорусского производства, который без подзарядки работает только полчаса, и его приходится включать-выключать-заряжать, — жалуется продавец.

Как и все остальные, мужчина, который продает на улице джинсы, тоже против любых фотографий и нововведений. Но он понимает, зачем вводят запрет — «чтобы контролировать наши доходы».

— По безналу проще отследить товар и оплату. Но тут не учитывают, что речь идет не только о нас, но и о россиянах, их не заставишь продавать по безналу. Ведь все видно и можно отследить. Что мы будем делать? Перестраиваться и выкручиваться, выбора нет, как-то же пережили 30 лет постоянных нововведений. На всякий яд есть противоядие.





Подслушавший разговор продавец кофточек со стразами подытожил: «Сейчас есть два варианта развития событий: или нововведения отодвигают на определенный срок, или к концу года на „Ждановичах“ остается две палатки».

«Этот запрет просто ускорит приход конца»

В торговом центре «Мир моды» немного теплее, но настроение у продавцов еще депрессивнее. Радостно щебечут только две женщины-продавщицы платьями. Но, как оказывается, они про изменения пока не знают и «всего лишь наемные работницы». Оставляем им пищу для размышлений и направляемся с расспросами к продавцу мужской одежды, которому место скорее на обложке мужского журнала, чем в стеклянной каморке на 10 квадратных метров.





Мужчина говорит, что работает здесь 20 лет с двумя экономическими образованиями вопреки здравому смыслу. Потому что «засосало болото».

— Формально эта точка была моей, но потом мне пришлось ее продать и уйти на нее же работать продавцом. Такая вот дикая ирония, — ухмыляется продавец мужских рубашек. — «Ждановичи» гробят не только такие запреты и налоги, но и сами владельцы: нет рекламы, нет нормальных условий, стоим тут в холоде и без отопления последние два месяца. На любой вопрос говорят: «Не нравится — съезжайте». В итоге половина мест пустуют, в соседнем павильоне — и вовсе 2/3 мест не заняты. Так что этот запрет просто ускорит приход конца.





Продавец также дополняет, что рассчитаться по безналу в России стало возможным в последние лет семь. Но россияне соглашаются на это неохотно, да и белорусам нет резона: увеличенные затраты неизбежно учтут в стоимости одежды.

— Что бы ни говорили, на практике у нас нет никакого совместного договора с Россией и все равно действует двойное налогообложение. Все эти налоги, официальные сертификаты и документы, банковские переводы для мелкого предпринимателя стоят непомерных денег. Если делать все по правилам, товар увеличится в цене вдвое. Естественно, платить за это все станет конечный потребитель — простые люди.





У точки с мужскими джинсами с надписью Gucci молодой парень с грустью в глазах жует фастфуд. Он считает, что люди, которые придумают такие ограничения, максимально далеки от бизнеса.

— Ощущение, что законы у нас принимают люди, которые вообще не понимают, как устроена торговля. Ну кто вам по безналу в России продаст три пары трусов? Подумаешь, белорусы к ним перестанут ездить, невелика беда, — считает мужчина. — У нас всегда ориентируются на крупный бизнес и госпредприятия, которым докинут денег, если что. Конечно, крупному бизнесу удобно поглотить мелкий, они за счет «оборотки» выплывут из любых нововведений. А мелкому надо как-то платить налог и аренду, даже если продаж нет. Сейчас недельная выручка — это все проданное в субботу и воскресенье, в другие дни «по нулям». Так что тут или дадут отсрочку, или для мелких «ипэшников» начнется массовое закрытие, другого не дано.

— Дай бог, чтобы они одумались и не ввели это, иначе это будет катастрофа, — вздыхает продавец обуви Дмитрий. — Во-первых, никто в России не станет продавать тебе, мелкоте, партии по безналу. Во-вторых, ИП и сейчас еле справляются с кучей документации, а станет еще хуже. Если крупный бизнес может нанять себе бухгалтера, мелкому надо самому все делать. И это при том, что тебе еще как-то торговать нужно: 80% уволили наемных работников, потому что торговля стала.