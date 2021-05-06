Врач-невролог Александр Телего предположительно задержан в Борисове за оскорбление правоохранителей

Врач из Борисова задержан за оскорбление сотрудников милиции, прокуратуры и судов, сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел.





В ведомстве не уточняют имя задержанного, однако ранее сообщалось, что 3 мая в Борисове был задержан 41-летний врач-невролог Александр Телего. По данным телеграм-канала «Белые халаты», ночью его избили и увезли в ИВС Гродно.

В распространенном 6 мая сообщении МВД говорится, что задержанный — уроженец Борисова, но работает врачом в России. Его задержали в родном городе после приезда в гости к близким.

«Минувшей зимой в экстремистском телеграм-канале борисовчанин оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга он использовал различные никнеймы», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено дело за оскорбление представителей власти (ст. 369 УК).

В опубликованном на канале МВД видео мужчина заявил, что оставлял оскорбления «на эмоциях под воздействием телеграм-каналов, считая, что может этим что-то изменить». При этом в видео используется визуальный эффект, не позволяющий хорошо разглядеть лицо задержанного и возможные травмы.