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Врач-невролог Александр Телего предположительно задержан в Борисове за оскорбление правоохранителей

06.05.2021 18:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Врач из Борисова задержан за оскорбление сотрудников милиции, прокуратуры и судов, сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел.

 

Врач-невролог Александр Телего предположительно задержан в Борисове за оскорбление правоохранителей

 

В ведомстве не уточняют имя задержанного, однако ранее сообщалось, что 3 мая в Борисове был задержан 41-летний врач-невролог Александр Телего. По данным телеграм-канала «Белые халаты», ночью его избили и увезли в ИВС Гродно.

В распространенном 6 мая сообщении МВД говорится, что задержанный — уроженец Борисова, но работает врачом в России. Его задержали в родном городе после приезда в гости к близким.

«Минувшей зимой в экстремистском телеграм-канале борисовчанин оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга он использовал различные никнеймы», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено дело за оскорбление представителей власти (ст. 369 УК).

 

 

В опубликованном на канале МВД видео мужчина заявил, что оставлял оскорбления «на эмоциях под воздействием телеграм-каналов, считая, что может этим что-то изменить». При этом в видео используется визуальный эффект, не позволяющий хорошо разглядеть лицо задержанного и возможные травмы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Врач из Борисова задержан за оскорбление сотрудников милиции, прокуратуры и судов, сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел.  
 
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