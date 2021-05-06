Тихановская в Конгрессе США: белорусы стремятся к демократии и заслуживают поддержки международного сообщества

«Я здесь для того, чтобы стать голосом тысяч моих соотечественников, которые столкнулись с несправедливостью, запугиванием и бесчеловечным обращением. Мой долг — свидетельствовать о грубых нарушениях прав человека и безжалостных политических репрессиях».

Об этом, как собщает БелаПАН , заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 6 мая во время выступления в онлайн-формате на слушаниях в комиссии по правам человека Конгресса США.



Светлана Тихановская. Фото t.me/tsikhanouskaya

«9 августа 2020 года режим Лукашенко открыто сфальсифицировал выборы, цинично лишив белорусов права выбирать своих лидеров, — сказала она. — Фальсификации на выборах происходили в Беларуси и раньше, но на этот раз белорусы четко увидели альтернативных кандидатов — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, которые были заключены в тюрьму или вынуждены покинуть Беларусь. Люди не смогли позволить режиму лишить их права решать будущее страны».

Тихановская отметила, что в стране начались массовые мирные протесты, на которые «режим ответил беспримерным насилием и жестокостью».

«В то время как белорусы мирно протестовали, режим начал жесткие репрессии, которые привели страну в состояние беззакония, — подчеркнула она. — К настоящему моменту есть более 35 тысяч арестов, более трех тысяч уголовных дел, 369 политических заключенных, не менее восьми убитых, тысячи случаев жестоких избиений и пыток, но нет ни одного дела против виновных в насилии представителей режима».

«Пытки в тюрьмах приобрели новые черты, — отметила демократический лидер. — Администрация перемещает инфицированных COVID-19 заключенных по переполненным камерам, чтобы заразить других, по сути, используя эту потенциально смертельную болезнь в качестве биологического оружия для наказания тех, кто не согласен с режимом. В последнее время усиливается жестокое обращение с заключенными, поскольку режим отчаянно пытается подавить протест, который упорно продолжается».

В качестве еще одного примера жестокого обращения с задержанными участниками протестов Тихановская назвала выливание раствора хлорки на пол камер, что в условиях плохой вентиляции негативно сказывается на здоровье людей.

«Перед лицом такого насилия я горжусь тем, что наш протест остается мирным. Очевидно единство всего общества в его стремлении к переменам, — сказала она. — Наше протестное движение инклюзивно и разнообразно. Сила белорусских женщин бросает вызов агрессивной риторике и методам режима. Рабочие, спортсмены, учителя, врачи, ученые, студенты — все они объединились».

Белорусский демократический лидер подчеркнула, что режим Лукашенко «отчаянно цепляется за власть, используя самые разные уловки».

«Назвать кого-то экстремистом, террористом — это новый инструмент режима для преследования людей и СМИ, чтобы заставить их замолчать. В этот список добавили блогеров, представителей гражданского общества и политических активистов. Вы также можете найти мое имя в этом списке, — отметила она. — Под сильным внутренним и международным давлением Лукашенко нагнетает страх, когда угрожает продвигать интеграцию с Россией и использует фиктивные заговоры, выдуманные КГБ, обвиняя правительство США в том, что оно является их вдохновителем».

Тихановская также напомнила, что Лукашенко заявил о намерении принять документ, по которому власть в случае смерти президента переходит к Совету безопасности , что полностью противоречит Конституции страны.

«На карту поставлены наша независимость и суверенитет, Конституция и верховенство закона, — сказала она. — Поэтому мы продолжаем выступать с предложением о проведении переговоров по мирной передаче власти. Почти 800 тысяч белорусов, что эквивалентно 26 млн американцев, поддержали мой призыв и проголосовали за переговоры. Мы работаем с нашими международными партнерами, в частности с ОБСЕ, над форматом и рамками таких переговоров».

По словам демократического лидера, этот процесс должен включать национальный диалог и примирение на основе освобождения всех политических заключенных и восстановления их прав, проведение новых, свободных и справедливых, выборов, а также реформу политической системы, восстановление верховенства закона и уважение прав человека.

«По воле белорусов я обязана добиться, чтобы это произошло, — сказала Тихановская. — Моя страна находится в кризисе, и поэтому я призываю вас, избранных представителей американского народа, продолжать действовать решительно. Мы призываем США участвовать в международном посредничестве совместно с европейскими партнерами».

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Она подчеркнула, что США всегда были стойкими сторонниками суверенитета, демократии и прав человека в Беларуси, а также стали одним из первых государств, которое ввело санкции и визовые ограничения в отношении высокопоставленных белорусских чиновников. Кроме того, США отменили заморозку санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий, что стало «одной из наиболее эффективных мер».

«Еще до возобновления санкций режим пошатнулся от этого мощного недвусмысленного сигнала. Этот список следует расширять», — сказала Тихановская.

«Мы призываем США использовать свою дипломатию для дальнейшей изоляции Лукашенко, чтобы подчеркнуть, что он прошел точку политического невозврата, — продолжила Тихановская. — За девять месяцев кризиса в Беларуси не было ни одного глубокого обсуждения крупными международными державами путей его разрешения. Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции с участием широкого круга заинтересованных сторон. Это позволило бы нам проанализировать ситуацию в Беларуси и выработать шаги по урегулированию кризиса путем выборов».

Она призвала США инициировать обсуждение ситуации в Беларуси на июньском саммите «Большой семерки».

«Основанная на принципах свободы и прав человека, демократии и верховенства закона, мира и безопасности, «Большая семерка» — это подходящее место для обсуждения ситуации в Беларуси. На фоне роста авторитаризма во всем мире белорусы явно стремятся к демократии. Они заслуживают внимания и поддержки международного сообщества», — сказала Тихановская.

Демократический лидер также призвала Конгресс США изучить возможности для увеличения поддержки белорусского гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ и бизнеса.

«Поскольку Евросоюз разработал комплексный план поддержки Беларуси, мы призываем Конгресс США найти подходящие способы присоединиться к этим усилиям вместе с другими ключевыми заинтересованными сторонами, — отметила Тихановская. — Мы считаем, что Соединенные Штаты как лидер свободного мира обладают исключительной способностью координировать действия международного сообщества в отношении Беларуси. Международная солидарность с белорусами была ошеломляющей, и она играет важную роль в разрешении кризиса».