«Заинтересовали вещи определенных цветов». К дизайнерам Honar пришел с проверкой Госстандарт

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в мастерскую к бренду Honar (это белорусский производитель дизайнерской одежды) пришла проверка из Госстандарта. Как рассказывает основатель бренда Павел Довнар, проверяющие сказали, что данное мероприятие они проводят согласно указу президента «О поддержке экономики». До 12 мая производителю нужно предоставить в Госстандарт все документы на свой товар.





Honar производит одежду и аксессуары с белорусским колоритом. В четверг, 6 мая, в мастерскую к дизайнерам зашли гости: как оказалось, проверка из Госстандарта.

— Сказали, что проводят проверку согласно пункту 20 указа президента № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», — рассказывает Павел Довнар. — Каким образом они нас будут поддерживать, не знаю. Сегодня они смотрели товар. Особенно их заинтересовали вещи определенных цветов. У них были вопросы к маркировке, нашли неточности, что-то фотографировали, записывали. С собой они вещи не забирали. Они составили акт осмотра, не со всем мы согласились. Акт подписали с нашими замечаниями. Госстандарт требует от нас предоставить до 12 мая все документы на наш товар. Часть документов мы предоставили уже сегодня. Конкретных замечаний они еще не давали. Я так понимаю, что они будут еще собирать информацию. Проверка будет длиться до 28 мая.

Павел отмечает, что проверяющие вели себя уважительно, все было очень корректно.

«Когда они уходили, сказали нам: «Работайте!» — говорит владелец мастерской.

В пункте 20 названного документа говорится, что Госстандарт «для оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства могут назначаться внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства об оценке соответствия в части обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза».

Проводить такие проверки можно в течение 2 лет со дня госрегистрации юрлица или ИП, если оно занимается торговлей или его деятельность связана с общественным питанием.

У проверяющих есть право приостановить работу объекта на срок до 90 дней, если они найдут серьезные нарушения. Также в указе говорится, что «председатель Государственного комитета по стандартизации несет персональную ответственность за обоснованность решений, принимаемых в соответствии с настоящим пунктом».

Напомним, что за последний год это далеко не первый случай, когда в магазины с одеждой белорусских дизайнеров приходят проверки.

Магазин Symbal.by, который был на проспекте Машерова, 18, в Минске, из-за многочисленных проверок с 29 июня 2020 года перестал работать . На производство продукции, которая там продавалась, приходила санстанция, к продавцам несколько раз приходила милиция, МЧС разбиралось с ними по анонимной жалобе.

25 января 2021 года проверки начались в магазине сувениров с национальным колоритом «Мой модны кут» в торговом центре «Московско-Венский» — приходили из МЧС. Хозяина магазина Валерия Есипенка вызывали в ОБЭП 26 января. В это время задержали его жену. 28 января ее судили по статье 23.34. К вечеру 28 января в инстаграме магазина появилось сообщение о закрытии. В этот же день задержали и самого Валерия. В общей сложности он отсидел 20 суток, 5 из них — «за неповиновение при задержании».

В начале февраля в Малорите расторгли договор аренды с мастерской товаров с аутентичной вышивкой «Мой родны кут». За три дня до этого в мастерскую с проверкой пришла инспекция по охране труда. Они выявили несколько нарушений и сказали исправить.