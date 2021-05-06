ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представлен первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу

06.05.2021 19:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

IBM заявила о создании первого в мире чипа, выполненного по 2-нм техпроцессу. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Образец сумели изготовить в исследовательской лаборатории в городе Олбани в США. Чип площадью в 150 мм2 содержит 50 миллиардов транзисторов. Также, по словам IBM, решение на 2-нм техпроцессе до 75% производительнее в сравнении с 7-нм чипами. А энергопотребление при этом остается на сравнимом уровне. И даже более — при одинаковом уровне производительности новинка на 45% энергоэффективнее.

Правда, когда такие чипы выйдут в массовое производство, точно не ясно. 3DNews со ссылкой на ZDnet пишет, что более-менее реальный срок — 2024 год. А в engadget полагают, что серийные образцы могут получить чуть иную компоновку. Также сообщается, что на момент анонса IBM собственных двухнанометровых чипов не было ни у одной другой компании в мире.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образец сумели изготовить в исследовательской лаборатории в городе Олбани в США.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ну кто вам по безналу в России продаст три пары трусов?» Продавцы со «Ждановичей» про очередные нововведения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by