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Представлен первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу
Источник материала: Tut.by
IBM заявила о создании первого в мире чипа, выполненного по 2-нм техпроцессу. Об этом говорится на
Образец сумели изготовить в исследовательской лаборатории в городе Олбани в США. Чип площадью в 150 мм2 содержит 50 миллиардов транзисторов. Также, по словам IBM, решение на 2-нм техпроцессе до 75% производительнее в сравнении с 7-нм чипами. А энергопотребление при этом остается на сравнимом уровне. И даже более — при одинаковом уровне производительности новинка на 45% энергоэффективнее.
Правда, когда такие чипы выйдут в массовое производство, точно не ясно.
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Образец сумели изготовить в исследовательской лаборатории в городе Олбани в США.
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