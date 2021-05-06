Представлен первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу

Источник материала: Tut.by

IBM заявила о создании первого в мире чипа, выполненного по 2-нм техпроцессу. Об этом говорится на официальном сайте компании.





Образец сумели изготовить в исследовательской лаборатории в городе Олбани в США. Чип площадью в 150 мм2 содержит 50 миллиардов транзисторов. Также, по словам IBM, решение на 2-нм техпроцессе до 75% производительнее в сравнении с 7-нм чипами. А энергопотребление при этом остается на сравнимом уровне. И даже более — при одинаковом уровне производительности новинка на 45% энергоэффективнее.

Правда, когда такие чипы выйдут в массовое производство, точно не ясно. 3DNews со ссылкой на ZDnet пишет, что более-менее реальный срок — 2024 год. А в engadget полагают, что серийные образцы могут получить чуть иную компоновку. Также сообщается, что на момент анонса IBM собственных двухнанометровых чипов не было ни у одной другой компании в мире.