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Крупный российский маркетплейс Ozon официально заработает в Беларуси
Источник материала: Партизан
Маркетплейс Ozon заработает для белорусских покупателей. Кроме того, для покупателей из России на платформе появятся товары белорусских производителей.
Об этом
Компания Ozon зарегистрирует в Беларуси юридическое лицо и откроет офис.
Витрина с ценами на товары в белорусских рублях уже доступна для 80% пользователей интернет-магазина. Вскоре товары с белорусскими ценами станут доступны для всех клиентов. Также покупателям из Беларуси уже сейчас доступна программа лояльности Ozon.Premium.
Кроме того, в Беларуси будет развиваться и логистика компании: откроется логистический центр для обработки заказов, появятся новые каналы доставки и партнерства. Эти меры ускорят доставку товаров для белорусов.
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Маркетплейс Ozon заработает для белорусских покупателей. Кроме того, для покупателей из России на платформе появятся товары белорусских производителей.
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