Семьи работников санатория Belorus угрожают голодовкой против произвола МИД Литвы









Утром 6 мая на своих автомобилях они объехали госучреждения в Вильнюсе. Работники санатория не получают зарплату с января 2021 года, обвиняют в ситуации литовские власти и обещают устроить массовую голодовку.





пишет delfi.lt. После того, как санаторий попал под санкции, его счета были заблокированы. Протестующие обещают объехать правительство, президентский дворец, МИД, здание Swedbank, парламент и сигналить у каждого здания. Протест поддержала Литовская конфедерация профсоюзов,delfi.lt. После того, как санаторий попал под санкции, его счета были заблокированы. Протестующие обещают объехать правительство, президентский дворец, МИД, здание Swedbank, парламент и сигналить у каждого здания.





«Возле каждой точки мы остановимся и будем сигналить. Мы протестуем против произвола МИД Литвы. Мы требуем, чтобы МИД в первую очередь признал свою вину, а не прятался за спиной Swedbank. Последний документ, который мы получили от депутата Брониса Ропе, доказал, что санаторий ни в какие списки не включен, за применение санкций отвечает МИД», — говорит лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна.





В сложившейся ситуации работники санатория обвиняют МИД Литвы и угрожают массовой голодовкой, в которой примут участие 400 семей работников санатория.





«Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, они хотят, чтобы люди голодали. Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся возле МИД, 400 семей, и объявим голодовку», — заявляет лидер профсоюзов.





Президент Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене также возлагает вину на МИД Литвы:





«МИД нам долго говорил, что это не они назначили санкции, что это указ из ЕС. Мы обратились в Европейскую конфедерацию профсоюзов, чтобы выяснить весь механизм. Нам дали ясный ответ: только страна решает, какие санкции и в отношении кого применять. Значит, кто-то врет, решение было в руках МИД», — говорит она.





Как заявляет Инга Ругинене, уволенные сотрудники санатория не смогут найти себе работу в Друскининкае. «Кто из нас сейчас хотел бы лишиться работы и жилья? Это же семьи с детьми, это большая социальная катастрофа, они просто хотят работать. И они говорят: хорошо, не режим, пусть кто-то другой перенимает санаторий, тогда люди смогут работать», — заявляет профсоюзный лидер.





Напомним — Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко пригрозил Евросоюзу тем, что если тот будет продолжать политику санкций в отношении нашей страны, то пострадает европейский бизнес в Беларуси.





«Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет”, — заявил он.