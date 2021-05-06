«Наши сторонники пальцем показывают» — Лукашенко потребовал «зачистить общество», чтобы не было больше протестов

«Уже больше месяца прошло — я не вижу реакции со стороны Администрации президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны?» — задал он риторический вопрос присутствующим по поводу перерегистрации некоммерческих организаций.





«Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: «Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило». А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», — заявил Александр Лукашенко чиновникам.





О серьезном беспокойстве по вопросу перерегистрации общественных организаций свидетельствует то, что Александр Лукашенко говорил об этом два дня назад с премьером Головченко.





Тогда он потребовал пересмотреть и деятельность в Беларуси западных гуманитарных миссий. Возможно, теперь тем придется пройти перерегистрацию. Или судя по тону, не пройти.



