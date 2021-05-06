|
«Наши сторонники пальцем показывают» — Лукашенко потребовал «зачистить общество», чтобы не было больше протестов
Источник материала: Партизан
Во время совещания по вопросам госслужбы 6 мая у себя во дворце Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за невыполнение его поручений.
«Уже больше месяца прошло — я не вижу реакции со стороны Администрации президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны?» — задал он риторический вопрос присутствующим по поводу перерегистрации некоммерческих организаций.
«Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: «Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило». А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», — заявил Александр Лукашенко чиновникам.
О серьезном беспокойстве по вопросу перерегистрации общественных организаций свидетельствует то, что Александр Лукашенко говорил об этом два дня назад с премьером Головченко.
Тогда он потребовал пересмотреть и деятельность в Беларуси западных гуманитарных миссий. Возможно, теперь тем придется пройти перерегистрацию. Или судя по тону, не пройти.
«Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку»” — высказался Александр Лукашенко в отношении иностранной гуманитарной помощи,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наши сторонники пальцем показывают» — Лукашенко потребовал «зачистить общество», чтобы не было больше протестов
Во время совещания по вопросам госслужбы 6 мая у себя во дворце Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за невыполнение его поручений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)