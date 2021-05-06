Клинические исследования противораковой ДНК-вакцины завершены в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершили клиническую часть исследования противораковой ДНК-вакцины. Это биологическое лекарство, которое отвечает за иммуностимуляцию, передает телеканал «МИР 24».

«Если в контрольной группе у всех пациенток в течение полугода наблюдается прогрессирование опухолевого процесса на фоне стандартной химиотерапии, то проведение такой же химиотерапии на фоне введения вакцины «Еленаген» позволило достичь эффекта у всех 100% пациенток. К настоящему времени ни у одной из них нет прогрессирования опухолевого процесса», – заявил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный.

«Любые химиотерапии, радиационные терапии, иммунотерапии, которые улучшают противораковый иммунитет, будут работать эффективнее в сочетании с нашим препаратом, который мешает опухоли этот улучшенный иммунитет все равно подавлять», – отметил создатель ДНК-вакцины директор биотехнологической компании в США Алекс Шнейдер.

Результаты текущих исследований показывают, что вакцина хорошо переносится и не повышает токсичность стандартной химиотерапии. Широкое использование препарата станет возможным после определения общего показателя выживаемости – он станет конечной точкой исследования. По словам учёных, на это уйдет около года.