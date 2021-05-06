ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клинические исследования противораковой ДНК-вакцины завершены в Беларуси

06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершили клиническую часть исследования противораковой ДНК-вакцины. Это биологическое лекарство, которое отвечает за иммуностимуляцию, передает телеканал «МИР 24».

«Если в контрольной группе у всех пациенток в течение полугода наблюдается прогрессирование опухолевого процесса на фоне стандартной химиотерапии, то проведение такой же химиотерапии на фоне введения вакцины «Еленаген» позволило достичь эффекта у всех 100% пациенток. К настоящему времени ни у одной из них нет прогрессирования опухолевого процесса», – заявил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный.

«Любые химиотерапии, радиационные терапии, иммунотерапии, которые улучшают противораковый иммунитет, будут работать эффективнее в сочетании с нашим препаратом, который мешает опухоли этот улучшенный иммунитет все равно подавлять», – отметил создатель ДНК-вакцины директор биотехнологической компании в США Алекс Шнейдер.

Результаты текущих исследований показывают, что вакцина хорошо переносится и не повышает токсичность стандартной химиотерапии. Широкое использование препарата станет возможным после определения общего показателя выживаемости – он станет конечной точкой исследования. По словам учёных, на это уйдет около года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Широкое использование препарата станет возможным после определения общего показателя выживаемости, на что уйдет около года.
 
Новости дня
Новости разные
 
132 беларуса папрасілі статусу ўцекача ў Польшчы толькі за адзін месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by