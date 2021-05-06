|
Клинические исследования противораковой ДНК-вакцины завершены в Беларуси
06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершили клиническую часть исследования противораковой ДНК-вакцины. Это биологическое лекарство, которое отвечает за иммуностимуляцию, передает телеканал «МИР 24».
«Любые химиотерапии, радиационные терапии, иммунотерапии, которые улучшают противораковый иммунитет, будут работать эффективнее в сочетании с нашим препаратом, который мешает опухоли этот улучшенный иммунитет все равно подавлять», – отметил создатель ДНК-вакцины директор биотехнологической компании в США Алекс Шнейдер.
Результаты текущих исследований показывают, что вакцина хорошо переносится и не повышает токсичность стандартной химиотерапии. Широкое использование препарата станет возможным после определения общего показателя выживаемости – он станет конечной точкой исследования. По словам учёных, на это уйдет около года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Широкое использование препарата станет возможным после определения общего показателя выживаемости, на что уйдет около года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)