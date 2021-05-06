Лукашенко потребовал привлекать на госслужбу квалифицированные кадры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не только поднять престиж работы госслужащих, но и повысить ответственность за нее потребовал Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел совещание, на котором обсудили новый законопроект о государственной службе, передает телеканал «МИР 24».

Лукашенко заявил, что в стране вертикаль власти действует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Поэтому кардинальных реформ в документе ждать не стоит. Главная задача сейчас – привлечь квалифицированные кадры, готовые служить своей стране и народу.

«Обеспечение высокого статуса и престижности профессии невозможно без пакета социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника. И здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий – это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно», – отметил белорусский лидер.

Разработать новый проект закона Лукашенко поручил еще в 2018 году. Над документом работали представители государственных органов, а также эксперты и ученые, которые не являются госслужащими.