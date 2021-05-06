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Лукашенко потребовал привлекать на госслужбу квалифицированные кадры
06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не только поднять престиж работы госслужащих, но и повысить ответственность за нее потребовал Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел совещание, на котором обсудили новый законопроект о государственной службе, передает телеканал «МИР 24».
Лукашенко заявил, что в стране вертикаль власти действует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Поэтому кардинальных реформ в документе ждать не стоит. Главная задача сейчас – привлечь квалифицированные кадры, готовые служить своей стране и народу.
Разработать новый проект закона Лукашенко поручил еще в 2018 году. Над документом работали представители государственных органов, а также эксперты и ученые, которые не являются госслужащими.
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Вертикаль власти действует в Беларуси четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях, отметил глава государства.
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