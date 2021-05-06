Белорусские инвалиды ждут изменений в законодательстве

Источник материала: Sputnik Беларусь

Социальные гарантии для инвалидов и связанные с этим изменения в белорусском законодательстве обсудили участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"В Республике Беларусь эта цифра составляет 6%", – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Инна Крачек.

Инвалид – обеспечь себя сам

Еще на рубеже 2000-х считалось, что основная цель помощи людям с ограниченными возможностями – это оказание материальной поддержки. В современном мире, как показывает опыт развитых стран, глобальная задача трансформировалась. Ключевая цель – интегрировать людей с инвалидностью в общество.

Youtube / Sputnik Беларусь © Sputnik Ключевая цель – интегрировать людей с инвалидностью в общество, уверена депутат Инна Крачек

"В Литве пособие по инвалидности выплачивается людям только если у них есть 45% потери трудоспособности. В Польше инвалиды старше 30 лет получают пособие только в том случае, если у них есть 5 лет рабочего стажа. Если человек младше, то у него должен быть стаж от года до четырех. Германия пошла по такому пути, что чем больше человек работает, тем меньше денег он получает. Если инвалидность позволяет работать до 3 часов, то пособие человек получает в полном объеме, если 6 часов, то уже вполовину меньше. То есть, стоит вопрос, чтобы человек зарабатывал себе сам", – отметила Крачек.

Социальные гарантии в Беларуси

Беларусь, в отличие от стран запада, – социально ориентированное государство. По мнению спикеров, в республике существует эффективная система по социальной поддержке людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

"Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на ребенка с инвалидностью выплачивается в повышенном размере. Это 45% от средней заработной платы по стране. На сегодняшний день это составляет 608 рублей", – рассказала начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктория Гречиха.

Кроме того, если в семье воспитываются еще другие дети, то пособие выплачивается на всех. Такая мера, считают в Минтруда и соцзащиты, во многом помогает семьям, которые оказались в сложной ситуации, отчасти решить материальные проблемы.

"Размер пособия составляет на ребенка инвалида 70% от бюджета прожиточного минимума – это порядка 191 рубля, на остальных детей, даже если они не инвалиды, 50% от бюджета прожиточного минимума – 137 рублей", – отметила Гречиха.

Родителям, осуществляющим уход за ребенком инвалидом, выплачивается пособие в соответствии с возрастом и степенью утраты здоровья ребенком. На детей в возрасте до 3 лет выплачивается 100% бюджета прожиточного минимума. Если ребенок старше 3 лет и у него 1-я или 2-я степень утраты здоровья – пособие составляет тоже 100% бюджета прожиточного минимума. В случает если у ребенка 3-я или 4-я степень утраты здоровья, то сумма пособия увеличивается до 120% бюджета прожиточного минимума.

Youtube / Sputnik Беларусь © Sputnik Для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития предоставляется услуга социальной передышки, рассказала представитель Минтруда Виктория Гречиха

"Данная норма – повышенный процент до 120 – был внедрен в нашей стране в 2017 году, было внесено изменение в законодательство. Кроме этого, расширены еще несколько позиций. Если ребенок находится на санаторно-курортном оздоровлении либо лечении, или проходит реабилитацию, и его сопровождает один из родителей, то родителю выплачивается пособие по временной нетрудоспособности не зависимо от того осуществляет он уход за этим ребенком, либо нет", – пояснила представитель Минтруда и социальной защиты.

Также сегодня если родители работают на полставки или на дому, они имеют право получать пособие по уходу за ребенком. Ранее эта норма распространялась только на неработающих родителей, либо если родители получали пенсию по инвалидности.

"В ближайшей перспективе мы планируем рассмотреть вопрос, чтобы сохранить пособие по уходу за ребенком тогда, когда ребенок уже достиг 18 лет и имеет статус инвалида 1 группы. Сегодня мы прорабатываем этот вопрос, чтобы оставить пособие для таких семей", – отметила Гречиха.

Няня на час и социальная передышка

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, по сути, становятся заложниками ситуации. Нужно решать и финансовые вопросы, и ухаживать за больным. В особо тяжелых случаях, когда за ребенком ухаживает мать-одиночка, зачастую нет возможности даже выйти из дома в магазин или аптеку. В последнее время все большей популярностью пользуется услуга няни на час.

"Ее оказывают территориальные центры социального обслуживания населения. В нашей стране их 146. Они располагаются в каждом административном районе. Услуга няни предоставляется родителям сегодня до 20 часов в неделю. Как раз с 1 января она была расширена", – рассказала Гречиха.

Услуга бесплатная, но имеет свои особенности. Как пояснила спикер, 10 часов в неделю из этих 20 часов родитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом, может выйти за пределы квартиры, оставив ребенка на няню. А в остальное время няня помогает справляться с домашними делами. Услуга востребована. За первый квартал 2021 года ей воспользовались 348 семей, воспитывающим детей-инвалидов.

"Услуга социальной передышки предоставляется 9 домами-интернатами для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Эти дома-интернаты расположены в каждой области. В Гомельской и Минской областях по два таких дома-интерната. Услуга социальной передышки предоставляется сегодня 56 дней в году. Период ее также был увеличен с начала текущего года. В прошлом году это было 28 дней. Услуга предоставляется практически бесплатно. Родители доплачивают за пятиразовое питание ребенка в этот период. На сегодняшний день оплата составляет 128 рублей в месяц", – пояснила представитель Минтруда и социальной защиты.

В 2020 году из-за пандемии услугой социальной передышки воспользовались 17 семей. Для сравнения в 2019 услуга была оказана 63 семьям.

"Интернаты – это учреждения закрытого типа. И если вдруг инфекция попадет туда, естественно, она очень быстро распространится. Поэтому было принято решение о том, чтобы сотрудники учреждений приезжали туда работать вахтовым методом. Это значит, что на 2 недели они заезжали туда, оставляли свои семьи, перед этим обследовались на COVID-19. И находились там круглосуточно, оказывали помощь", – рассказала Крачек.

Транспорт и собаки-поводыри для инвалидов

Председатель общественного объединения "Республиканская организация инвалидов-колясочников" Евгений Шевко отметил, что в Беларуси на протяжении многих лет сделано немало по развитию безбарьерной среды. Но проблему передвижения тех же инвалидов-колясочников это решает лишь от части.

"Ранее до 2007 года была такая процедура, что люди с инвалидностью имели право получать автомобили или бесплатно, или за 30%-ую оплату стоимости. К сожалению, эта норма уже не действует. Была и норма по компенсации топлива. То есть, 50 литров в месяц инвалиды 1 группы имели право покупать по специальной льготной цене", – рассказал Шевко.

Спикер особо подчеркнул, что автомобиль для инвалидов – не просто средство передвижения, а возможность пусть и отчасти, но жить полноценной жизнью. Не быть ограниченным в передвижении маршрутами общественно транспорта, а иметь возможность ехать "когда и куда захочешь".

"Мы многие годы отстаиваем позицию о том, чтобы появились те нормы, которые бы позволяли людям даже с небольшим доходом приобретать автомобили. Еще нас волнует, что есть перечень противопоказаний для вождения автомобиля. Его необходимо пересмотреть. На сегодняшний день имеется много модификаций оборудования для вождения автомобиля, чтобы это было безопасно как для самого водителя, так и окружающих", – пояснил Шевко.

Youtube / Sputnik Беларусь © Sputnik Автомобиль для инвалидов – не просто средство передвижения, а возможность пусть и отчасти, но жить полноценной жизнью, считает Евгений Шевко

Для инвалидов по зрению проблема передвижения еще более актуальна. В некоторых странах ее решают при помощи специально обученных собак-поводырей.

"В Беларуси нет такой услуги, как собака-поводырь. Финансовые затраты на предоставление такой услуги, наверное, довольно значительные. Мы же в нашей стране решили двигаться несколько в другом направлении. Во-первых, у нас для людей с нарушениями зрения есть такая услуга, как выдача средства реабилитации – смартфона. Всем инвалидам с нарушением зрения выдаются смартфоны с 20%-ой оплатой стоимости. Они выдаются в социальных центрах социального обслуживания населения. Там есть специалисты, которые помогают людям с инвалидностью научиться пользоваться смартфоном. И там же закачивается мобильное приложение, с помощью которого инвалид по зрению может свободно перемещаться в пространстве", –рассказала Гречиха.

Как трудоустроиться инвалиду

По словам специалистов, в Беларуси все больше людей с ограниченными возможностями стремятся получить работу, чтобы не находится в четырех стенах один на один со своими проблемами. Такое желание – это не только решение финансовых вопросов, но и возможность находиться в социуме.

"У нас в стране людей с инвалидностью трудоспособного возраста порядка 200 тысяч. Из них люди, у которых есть рекомендации к трудоустройству, 116 тысяч. А работает на сегодняшний день 67,8 тысяч людей с инвалидностью", – рассказала Гречиха.

Спикер отметила, что сегодня людям с ограниченными возможностями сложно конкурировать на рынке труда. Государство выработало ряд дополнительных мер и гарантий. И речь идет не только о бесплатной переподготовке или получении профессии.

"Это трудоустройство на забронированные рабочие места. В прошлом году трудоустроено 683 инвалида. Еще одна форма – сопровождаемое трудоустройство. Это новая форма работы. Она действует с 2019 года. Порядка 90% людей, которые воспользовались этой дополнительной мерой, трудоустроены. Обратилось в органы по труду в прошлом году 268 инвалидов. По итогу трудоустроено 259 человек", – рассказала представитель Минтруда и социальной защиты.

Особенность нововведения в том, что специалисты по трудоустройству сопровождают человека с инвалидностью на всех этапах. Помогают найти вакансию, выезжают с ним на собеседование, помогают на месте оборудовать рабочее место.

"Есть еще предоставление субсидий на открытие собственного дела. Она предоставляется в 11-кратном размере бюджета прожиточного минимума. Если открыть собственное дело человек планирует в сельской местности или в малых городах, там предоставляется 15 кратный размер бюджета прожиточного минимума", – рассказала Гречиха.

Предусматривается и система квотирования рабочих мест. На крупных и средних предприятиях с численностью более 100 человек планируется ввести квоту по приему на работу лиц с инвалидностью. Но и у этой системы есть "подводные камни".

"Человек с инвалидностью, когда получает статус работающего человека, он условно лишается некоторых своих преференций и льгот. Например, это санаторно-курортное лечение и оздоровление. На сегодняшний день инвалиды 1 группы могут раз в два года бесплатно оздоравливаться. И если он начинает работать, то бремя оплаты санаторно-курортного оздоровления ложится на его работодателя. Никто не захочет трудоустраивать такого человека", – резюмировал Шевко.

Полную версию пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь смотрите на видео .

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