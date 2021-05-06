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Знамя Победы над Рейхстагом: VR-реконструкция

06.05.2021 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую благодаря современным технологиям каждый может "прожить" от лица обычного советского солдата прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года.

Кто и зачем водрузил главное Красное Знамя Победы над Рейхстагом? Почему это важно? Сколько на самом деле было знаменосцев? Как в этот момент выглядела крыша? Кто окрасил Берлин в красные цвета? Ответы на эти и другие вопросы вы не только узнаете, но и увидите своими глазами.

VR-реконструкция будет доступна в Армейском клубе на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" с 7 по 9 мая. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Чтобы увидеть проект в формате виртуальной реальности с использованием VR-очков, достаточно скачать приложение RIA.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android.

Эта реконструкция — собирательный сюжет. При его подготовке были использованы десятки исторических документов и реальных воспоминаний, огромное количество фотографий, чертежей и планов здания.

Вы окажетесь в одной из башен главного здания Третьего рейха "в теле" бойца, проберетесь по коньку крыши и установите флаг. И услышите во время реконструкции реальные истории участников тех событий. Их озвучили Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко и Максим Демченко.

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Теги: Минск
 
 
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В чем символизм и политический смысл Знамени Победы над Рейхстагом сможет прочувствовать каждый, кто поучаствует в праздничной VR-реконструкции.
 
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