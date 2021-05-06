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Sony выпустит обновленную PlayStation 5 в 2022 году

06.05.2021 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony планирует выпустить обновленную версию игровой приставки PS5 с чуть иными комплектующими в 2022 году. Об этом говорят источники тайваньского DigiTimes в цепочках поставок, пишет VGC.


На этот шаг в компании якобы пойдут, чтобы компенсировать нынешнюю ситуацию с дефицитом консоли. При этом модернизированные PS5 могут получить процессор AMD, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Правда, будут ли какие-либо еще изменения в сравнении с используемым в нынешних ревизиях приставки чипом, не уточняется. В теории переход на более продвинутый техпроцесс позволит достичь повышенных частот работы CPU.

Сама Sony эту информацию никак не комментирует. А еще инсайдеры уверены, что если такой апгрейд и произойдет, то внешне PS5 останутся ровно такими же, что и сегодня.

 
 
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На этот шаг в компании якобы пойдут, чтобы компенсировать нынешнюю ситуацию с дефицитом консоли.
 
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