Sony выпустит обновленную PlayStation 5 в 2022 году

Источник материала: Tut.by

Sony планирует выпустить обновленную версию игровой приставки PS5 с чуть иными комплектующими в 2022 году. Об этом говорят источники тайваньского DigiTimes в цепочках поставок, пишет VGC .





На этот шаг в компании якобы пойдут, чтобы компенсировать нынешнюю ситуацию с дефицитом консоли. При этом модернизированные PS5 могут получить процессор AMD, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Правда, будут ли какие-либо еще изменения в сравнении с используемым в нынешних ревизиях приставки чипом, не уточняется. В теории переход на более продвинутый техпроцесс позволит достичь повышенных частот работы CPU.

Сама Sony эту информацию никак не комментирует. А еще инсайдеры уверены, что если такой апгрейд и произойдет, то внешне PS5 останутся ровно такими же, что и сегодня.