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Президент "ПСЖ" отправил письмо в "Барселону" с требованием оставить Неймара в покое

06.05.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В "ПСЖ" недовольны непрекращающимися попытками "Барселоны" подписать нападающего парижан Неймара. Президент парижан Нассер Аль-Халаифи отправил письмо на "Камп Ноу", в котором попросил каталонский клуб оставить футболиста в покое.


 

Как утверждает Marca со ссылкой на Catalunya Rаdio, каталонцы попытаются подписать бразильца в летнее трансферное окно. Они оценивают игрока в 100 миллионов евро. Ради покупки форварда сине-гранатовые готовы расстаться с некоторыми игроками.

Контракт 29-летнего Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. Сообщалось, что форвард близок в продлению соглашения, однако новый договор пока не подписан, пишет football.by.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Он выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год и стал в ее составе двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
 
 
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В "ПСЖ" недовольны непрекращающимися попытками "Барселоны" подписать нападающего парижан Неймара. Президент парижан Нассер Аль-Халаифи отправил письмо на "Камп...
 
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