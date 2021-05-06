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Прокуратура опротестовала приговоры трем могилевчанам, осужденным за куклы — решение суда посчитали слишком мягким

06.05.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сроки от трех лет колонии троим могилевчанам, осужденным за ростовые куклы, отсылающие к силовикам и чиновникам, в прокуратуре посчитали слишком мягкими, сообщает могилевское отделение лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна». Это решение опротестовано, прокуратура требует ужесточения приговора.



Ольгу Климкову, Сергея Скока и Максима Сергеенко признали виновным в том, что они «изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц, разместили их на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж, сфотографировали и распространили снимки в сети».

Двое фигурантов — Ольга Климкова и Сергей Скок — получили по 3,5 года колонии общего режима. Максиму Сергеенко дали 3 года колонии. Климкова и Скок содержались под стражей, Сергеенко, мерой пресечения которому следствие избрало подписку о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Прокурор Артем Наливаайко требовал еще более жестокие сроки — по 5 лет. Видимо, тот факт, что судья вынес иное решение, и стал причиной недовольства надзорного ведомства.

Правозащитники признали Ольгу Климкову, Сергея Скока и Максима Сергеенко политзаключенными.

5 мая стало известно, что 5 лет колонии грозит гомельскому водителю Citroen, который, летя на красный, столкнулся с другим автомобилем, вылетел на тротуар и насмерть сбил 6-летнюю девочку, пишет МогилевОнлайн.
 
 
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Сроки от трех лет колонии троим могилевчанам, осужденным за ростовые куклы, отсылающие к силовикам и чиновникам, в прокуратуре посчитали слишком мягкими, сообщает...
 
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