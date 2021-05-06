«Вопрос риторический даже для самых искренне верующих «ябатек»

Источник материала: Салiдарнасць

Группа немецких адвокатов сделала официальный запрос в прокуратуру ФРГ о возбуждении уголовного дела против Александра Лукашенко и его пособников, причастных к пыткам на территории РБ. Телеграм-канал Кукловод и овца разбирается, какие могут быть последствия.

— Сразу хотим вас разочаровать, немецкая полиция не поедет арестовывать главного подозреваемого по месту прописки (по документам Лукашенко официально живёт со своей супругой Галиной в Шкловском районе). Осуществлением правосудия на чужой территории немцы не занимаются. Так что ожидать силового варианта доставки бывшего президента в суд не стоит.

Однако это не значит, что уголовное дело по фактам пыток в Беларуси является исключительно символическим жестом. Сейчас, когда белорусы требуют от европейского бизнеса прекратить сотрудничество с режимом, они зачастую слышат в ответ следующее: «Мы знаем, что у вас в стране политический кризис, где каждая сторона считает себя правой. Мы не хотим в этом всём разбираться, мы хотим делать деньги».

В результате получается ситуация, прекрасно описанная Владимиром Лениным, когда позиция европейского бизнеса формально правильна, а по сути издевательство. Однако, если немецкий суд официально признает Лукашенко виновным в организации массовых пыток, то возможностей для увиливания у компаний, сотрудничающих с преступным режимом не останется. Больше нельзя будет прикидываться слепоглухонемыми и рассказывать о том, что у любой медали есть две стороны.

Уголовное дело против группировки Лукашенко может иметь не только экономические последствия. История знает примеры, когда люди, осуждённые за преступления против человечности (а пытки относятся именно к ним), в итоге попадали за решётку спустя десятилетия. И им не помогли ни смена имён, ни пластические операции, ни переезд в другие страны.

Поэтому, в случае вынесения обвинительного вердикта, лукашенковский силовик перед выполнением заведомо преступного приказа должен быть уверен, что режим продержится ещё лет 30-40 и старость не придётся встречать в тюремной камере. Продержится ли белорусская диктатура ещё несколько десятилетий? Мы полагаем, что это — вопрос риторический даже для самых искренне верующих «ябатек».

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