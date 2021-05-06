Отказавшийся от зарплаты Маск заработал $11 млрд за год и поставил новый рекорд

Источник материала: ОНТ

По итогам 2020 года американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заработал на посту генерального директора компании-производителя электромобилей Tesla порядка $11 млрд, став таким образом самым высокооплачиваемым гендиректором среди всех компаний США. Об этом со ссылкой на данные Forbes сообщает ТАСС.

Согласно сведениям издания, еще в 2018 году Маск согласовал выплату вознаграждения не деньгами, а опционами на акции при достижении определенных показателей роста компании. Уже в 2020 году компания предоставила миллиардеру право на выкуп акций. Их совокупная стоимость составляла $13,3 млрд, однако Маск сумел выкупить их всего лишь за $2,3 млрд, тем самым получив доход в размере $11 млрд.

Данный показатель в десятки раз превосходит доходы ближайших конкурентов Маска. Так, глава компании Paycom Чед Ричисон сумел заработать за минувший год только $211 млн, в то время как состояние генерального директора компании 1Life Healthcare Амира Дан Рубина выросло на $199 млн.

Как отмечает издание, Маск пока все же не будет обладать возможностью продать эти акции, так как согласно условиям опциона, он должен будет владеть ими не менее пяти лет. При этом совокупная стоимость акций, на обладание которыми при исполнении всех установленных целей сможет претендовать Маск, составляет порядка $67,9 млрд.

Напомним, в данный момент Илон Маск является вторым богатейшим человеком мира. Его состояние оценивается в $164,4 млрд. При этом состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, являющегося лидером рейтинга Forbes, оценивается в $189,7 млрд.

Фото: irishtimes.com

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