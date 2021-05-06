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В Минске торжественно открыли памятник молдавскому воину Иону Солтысу

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске торжественно открыли памятник молдавскому воину Иону Солтысу

Продолжается визит парламентской делегации из Кишинёва в Минск. Символично, что встреча проходит в преддверии Дня Победы. Обе страны хорошо знают цену миру и чтят героев. 

Сегодня утром на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса торжественно открыли памятник молдавскому воину, герою Советского Союза Иону Солтысу. Уроженец села Кузьмин – сейчас это территория Молдовы, – феврале 45-го при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал её форсирование ротой. Он получил ранения, но собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. 

Затем делегация направилась в храм-памятник в честь Всех Святых, где в крипте заложена капсула. В ней земля с более чем 50 братских захоронений на территории Беларуси, где, по архивным данным, погребены молдавские воины. Накануне посол Молдовы лично объехал памятные места.  

Беларусь и Молдова уже давно стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах. Об этом сегодня говорили премьер-министр Беларуси с председателем парламента Молдовы. Товарооборот двух стран в январе – феврале вырос на 23,5%. На молдавском рынке пользуются спросом белорусские нефтепродукты, троллейбусы, тракторы, лекарства и молочные продукты. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Продолжается визит парламентской делегации из Кишинёва в Минск. Символично, что встреча проходит в преддверии Дня Победы. Обе страны хорошо знают цену миру и чтят...
 
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