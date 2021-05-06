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93-летний пенсионер упал в колодец в Чашниках

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

93-летний пенсионер упал в колодец в Чашниках

В Чашниках (Витебская область) 93-летний пенсионер провалился в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 5 мая. В 14:18 от дежурного местного РОВД в МЧС поступило сообщение о падении человека в колодец на ул. Титова в городе Чашники. На место происшествия был высланы спасатели. К моменту их прибытия местные жители уже спустили в колодец деревянную лестницу, чтобы провалившийся под землю пенсионер мог за нее держаться. Как отмечается в сообщении, глубина колодца составляла порядка восьми метров, частично он был заполнен водой.

Спасатели сумели вытянуть мужчину 1928 года рождения наружу и передали его медикам, которые диагностировали у него сильное переохлаждение. Пенсионер замерз настолько, что уже не мог говорить. В данный момент пострадавший госпитализирован.

Фото: МЧС

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В Чашниках (Витебская область) 93-летний пенсионер провалился в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Инцидент...
 
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