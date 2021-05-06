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Испечь пирог и сделать скворечник: необычные испытания прошли участники марафона «Вместе за сильную и процветающую Беларусь!»

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испечь пирог и сделать скворечник: необычные испытания прошли участники марафона «Вместе за сильную и процветающую Беларусь!»

Сделать скворечник, испечь пирог и пробежать эстафету. Такие испытания пришлось пройти участникам гражданско-патриотического марафона «Вместе за сильную и процветающую Беларусь!».

Он традиционно проходит в Гродно в преддверии Дня Победы при поддержке Министерства образования. На финал съехались команды из 13 вузов страны, это более 250 лучших студентов. За три дня соревнований строгие судьи проверили и знания, и творческие способности, и спортивные навыки. Кстати, последний этап не только самый зрелищный, но и ответственный – зачастую полностью меняет таблицу претендентов на победу. Пробежать парой со связанными ногами, пронести партнёра на спине, перепрыгнуть через соседа – эстафета хоть и шуточная, но сложная. Готовились к ней студенты не один месяц. 

Кроме того, участники марафона возложили цветы к памятнику воинам-освободителям Гродно. Это тоже традиция, которой не изменяют вот уже шесть лет.  

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Теги: Гродно
 
 
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Сделать скворечник, испечь пирог и пробежать эстафету. Такие испытания пришлось пройти участникам гражданско-патриотического марафона «Вместе за сильную и...
 
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