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Британия направила военные корабли для наблюдения за французскими рыбаками

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британия направила военные корабли для наблюдения за французскими рыбаками

Британия направила военные корабли для наблюдения за французскими рыбаками. Они протестуют против новых правил рыболовства, который остров Джерси в проливе Ла-Манш ввёл после выхода Британии из ЕС.

Остров называют королевскими владениями Британии, но в состав страны он не входит и имеет свои органы власти и суды. С прошлой недели там начала действовать новая система, по которой рыбаки обязаны предъявлять лицензии по ряду технических требований и доказывать, что они занимались рыболовством в этих водах ещё до Brexit. По мнению французских рыбаков, большинство судов не смогут соответствовать завышенным требованиям. В знак протеста в порт Джерси отправились 80 судов. Французские власти поддержали своих и пригрозили острову отключением электроэнергии, которая поступает по подводному кабелю из Франции. В ответ Британия направила в пролив Ла-Манш для патрулирования два военных корабля.


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Британия направила военные корабли для наблюдения за французскими рыбаками. Они протестуют против новых правил рыболовства, который остров Джерси в проливе...
 
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