В Вильнюсе проходит протестная акция с участием сотрудников санатория Belorus

Источник материала: ОНТ

В Вильнюсе 6 мая проходит протестная акция с участием сотрудников санатория Belorus. Её участники решили выехать на автомобилях в город, чтобы выразить несогласие с блокировкой счетов лечебно-профилактического учреждения.

Автоколонну возглавил мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас. Всего в ней было около 70 автомобилей. Они проехали по маршруту, который включал все учреждения, которые имеют отношение к введению ограничений: это и банк, где заморожены счета, а также Сейм, МИД и Президентура. Сотрудниками санатория в основном являются граждане Литвы. Причем им уже долгое время – с января – не выплачивают зарплату. Если ситуация не урегулируется, многие готовы объявить голодовку.





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