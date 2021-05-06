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В Вильнюсе проходит протестная акция с участием сотрудников санатория Belorus

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Вильнюсе проходит протестная акция с участием сотрудников санатория Belorus

В Вильнюсе 6 мая проходит протестная акция с участием сотрудников санатория Belorus. Её участники решили выехать на автомобилях в город, чтобы выразить несогласие с блокировкой счетов лечебно-профилактического учреждения. 

Автоколонну возглавил мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас. Всего в ней было около 70 автомобилей. Они проехали по маршруту, который включал все учреждения, которые имеют отношение к введению ограничений: это и банк, где заморожены счета, а также Сейм, МИД и Президентура. Сотрудниками санатория в основном являются граждане Литвы. Причем им уже долгое время – с января – не выплачивают зарплату. Если ситуация не урегулируется, многие готовы объявить голодовку.


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В Вильнюсе 6 мая проходит протестная акция с участием сотрудников санатория Belorus. Её участники решили выехать на автомобилях в город, чтобы выразить несогласие с...
 
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