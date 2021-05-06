День Победы: о войне есть только одна правда

Источник материала: ОНТ

9 мая отмечается 76-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вне всяких сомнений, этот праздник для нас – главный, ведь за разгром фашистской Германии весной 1945 года заплатили слишком высокую цену – десятки миллионов погибших.

Сейчас, когда участников и свидетелей той страшной войны осталось мало, особо дорого сохранение истинной памяти о ней. О роли этой даты для ныне живущих – в авторском взгляде нашего колумниста Павла Игнатьева.







Что такое День Победы для Беларуси и всего мира, самому себе напоминать не нужно – мои деды и бабушки, как миллионы их современников, 4 года на фронте, в тылу ковали Победу над фашизмом. Вклад каждого человека в разгром Третьего рейха и его пособников для меня незыблем. Спасибо, так воспитали фронтовики!

В планах Гитлера, среди прочих, было уничтожение белорусской нации. Поэтому без празднования 9 Мая мы не представляем себя, как и большинство жителей бывшего СССР.

Белорусы никогда не превозносили себя как победителей. Акцент этого праздника всегда делался на том, что война никогда не должна повториться, что мы обязаны чтить память погибших в тех чудовищных событиях, воспитывать в таком духе новые поколения. Главное в нем – мир, добытый подвигом Красной Армии, должен быть незыблем, нет ничего его дороже, к нему нельзя относиться как к данности.

Я рос среди фронтовиков в семье и ее окружении. Они мало рассказывали о войне, но достаточно, чтобы мои глаза были «на мокром месте». И хвалебных речей в свой адрес или о совершенных подвигах от этих героев не слышал ни разу. Воспоминания о том отрезке жизни – нечто тихое, личное, больное. Даже через годы они не могли спокойно слышать немецкую речь… Сейчас их поступки трактуются как подвиг, а тогда это были тяжкие будни борьбы за Родину.





Конечно, тем, кто не познал ужасы войны, трудно представить те далекие события. Поэтому необходимо не только в знаковые даты, а постоянно знакомить с хронологией и последствиями Великой Отечественной войны, чтобы понимали новые поколения, что пережили современники тех 1418 дней и ночей. Почему?

Нам досталось сложное время, когда игнорируют уроки прошлого, возрождают нацизм, реабилитируют и героизируют военных преступников и их пособников, фальсифицируют причины, ход и итоги войны. Намеренно пытаются донести «другую правду». Уже советского солдата представляют оккупантом и поработителем, сносят памятники воинской славы, оскверняют мемориалы погибшим защитникам не только в Европе, но и в бывших союзных республиках. Память о той войне сознательно каверкают в угоду другой – политической. Но у меня всегда возникают вопросы, которые многих поддавшихся этой лжи заставляют задуматься: как Советский Союз мог быть завоевателем и поработителем, потеряв более 25 миллионов своих граждан, спасая от фашизма не только себя – всю Европу, весь мир? Наши отцы и деды врали нам о событиях 1941-45 годов – зачем? Или «союзники» без нашей помощи сломили бы гитлеровцев? Как быть с итогами Нюрнбергского процесса в 1946-м, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 год), закрепившим политические и территориальные итоги Второй мировой войны? Что, США выиграли войну?

Кстати, о США. Помните знаменитый ленд-лиз, когда американцы в ходе войны сдавали в аренду под проценты (!) СССР боеприпасы, технику, продовольствие, медоборудование, лекарства и стратегическое сырьё?!

Значительную часть оружия и боевой техники по договору ленд-лиза Советский Союз потом вернул обратно. Но до 2001 года должен был заплатить 722 миллиона долларов! Уже Российская Федерация рассчиталась по этим «долгам» лишь в 2006 году! Существовал еще «обратный» ленд-лиз, когда «союзники» предоставляли армии США товары, обслуживание и транспортные услуги, свои военные базы.

Президент США Франклин Рузвельт оценивал помощь русским как удачно потраченные деньги – верх лицемерия! Поборов фашизм, мы еще за это остались должны! Делайте выводы…

И еще важный момент: никогда в стране-агрессоре, каковой пытаются выставить Советский Союз, не могли бы снять такие фильмы, написать песни, стихи, книги о войне, полные боли пройденных испытаний. На заказ такое не создать! Что такое хотя бы «кусочек» войны? Почитайте «Возьму твою боль» нашего соотечественника Ивана Шамякина, «лейтенантскую прозу» Василя Быкова или Григория Бакланова, посмотрите фильм «Иди и смотри», военную кинохронику, посетите уничтоженную немецкими оккупантами Хатынь. Все станет очевидным.

Для меня главное в 9 Мая – не бравурные речи, парады, а память – тихая, но незыблемая! И воспитание признательности к защитившим в 1945-м и себя, и наше настоящее, которого могло не быть…

В наше время создается впечатление, что Беларусь и Россия остались последними оплотами правды о событиях военных лет. Европа, Прибалтика, даже Украина на официальном уровне нивелируют истинных виновников войны и тех, кто положил ей конец. Сегодня идет другая война – информационная, направленная на скрытие и искажение реальных фактов, событий Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Здесь наша задача – быть нетерпимыми ко лжи, хранить правду, войну которой объявили бездуховность и безнравственность современного мира, прежде всего западного. Никакие пояснения о необходимости декоммунизации или повышении толерантности, сроках давности рассматриваться не должны!





Не раз Глава государства говорил именно об «обезумевшем и потерявшем ориентиры мире», кощунственных действиях к памяти о главной трагедии XX века. Это – не политика, а лакмусовая бумажка морального состояния стран, где это санкционируется на официальном уровне. Вспомните снесенные памятники в польском Пененжно генералу Черняховскому и маршалу Коневу в Праге, монумент «Бронзовый солдат» в эстонском Таллине, монумент Славы в украинском Львове. С молчаливого согласия властей оскверняются даже захоронения советских солдат!

А чего стоят факельные шествия на Украине с портретами пособников нацизма Бандеры и Шухевича или «парады» бывших легионеров СС в столице Латвии, которые я наблюдал лично!

Против кого же еще воюют Польша, страны Балтии, Чехия и другие, некогда освобожденные от немецких оккупантов? Против себя, своей исторической памяти.

Им нужно поучиться у той же Германии, где особо следят за памятниками и надгробиями советским воинам, считая уроком истории организацию работы по уходу за военными захоронениями.





Точно так же в нашей стране знаковую роль в патриотическом воспитании играет знакомство детей и молодежи с местами боевой славы, их привлечение к уходу за военными мемориалами и могилами, чем укрепляется историческая память поколений. В Беларуси и России даже перезахоронение немецких солдат, уход за их могилами воспринимается как само собой разумеющееся. Мы чтим освободителей и не тревожим покой бывших захватчиков.

И последнее. В БССР от рук немецкой армии и коллаборантов погиб каждый третий житель. Вклад белорусского народа в Победу не подлежит сомнению. Это – наше достоинство и достояние. Мы – наследники тех, кто выиграл войну потому, что защищал Родину – шел на святое дело. В Беларуси, повторюсь, акцент делается не на том, что победили МЫ, а на том, что ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ. Поэтому отношение к этому великому празднику остается неизменным.

ФОТО: БЕЛТА

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