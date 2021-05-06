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«Стандартный набор заезженных клише» – в МИД прокомментировали заявление G7 по Беларуси

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Стандартный набор заезженных клише» – в МИД прокомментировали заявление G7 по Беларуси

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали недавнее коммюнике глав МИД G7. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

В частности, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал содержащееся в коммюнике заявление по Беларуси, в котором главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» призывают к проведению в республике новых выборов под международным наблюдением и вступлению в диалог с лидерами оппозиции и гражданского общества.

В ответ на это заявление Анатолий Глаз напомнил о недавнем исследовании The Guardian. Исследование проводилось в 53 странах, а участие в нем приняли более 50 тыс. респондентов. По его итогам стало известно, что почти половина опрошенных назвали США главной угрозой демократии, соответственно ни они сами, ни группа G7 «не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии».

Призыв к проведению новых выборов Глаз назвал прямым давлением на Беларусь.

Фото: БЕЛТА

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В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали недавнее коммюнике глав МИД G7. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза....
 
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