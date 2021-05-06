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Семашко: Самая сложная задача – унификация налогового и таможенного законодательства. На это уйдет минимум 2-2,5 года

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семашко: Самая сложная задача – унификация налогового и таможенного законодательства. На это уйдет минимум 2-2,5 года

Как и в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас: внешние вызовы и трудные времена всегда только объединяли народы Беларуси и России. Об этом говорили 6 мая в Москве участники торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. 


Почтить память павших, в том числе и за освобождение Беларуси, пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур и белорусская диаспора. Венок в цветах белорусского флага лег к Могиле Неизвестного Солдата в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость большой страны – а это каждый третий белорус. Участники церемонии также возложили цветы к памятным знакам «Брестская крепость» и «Минск – город-герой», установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду. Посол Беларуси отметил важность общей работы по сохранению исторической памяти и правды, особенно в связи с активизацией рассуждений о том, кто внес основной вклад в победу над фашизмом.

Также Владимир Семашко прокомментировал работу по углублению интеграции в Союзном государстве. По словам посла, Беларусь и Россия уже близки к тому, чтобы создать общую экономическую платформу. Сейчас продолжается работа над дорожными картами. 26 из 28 уже согласованы.

Также посол подчеркнул, что стороны не форсируют интеграционные процессы, однако задачи, поставленные в Договоре о создании Союзного государства, и Беларусь и Россия намерены реализовать. 

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Теги: Минск
 
 
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Как и в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас: внешние вызовы и трудные времена всегда только объединяли народы Беларуси и России. Об этом говорили 6 мая в...
 
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