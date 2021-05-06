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Лукашенко: Госслужащий – это не значит, что в десять раз зарплата выше, но должно быть достойно все

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Госслужащий – это не значит, что в десять раз зарплата выше, но должно быть достойно все

Зарплаты госслужащих должны быть достойными, но не слишком высокими, так как это может стать причиной народного недовольства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.

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Зарплаты госслужащих должны быть достойными, но не слишком высокими, так как это может стать причиной народного недовольства. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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