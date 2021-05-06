Лукашенко: Госслужащий – это не значит, что в десять раз зарплата выше, но должно быть достойно все

Источник материала: ОНТ

Зарплаты госслужащих должны быть достойными, но не слишком высокими, так как это может стать причиной народного недовольства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.

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