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Лукашенко: Госслужащий – это не значит, что в десять раз зарплата выше, но должно быть достойно все
Источник материала: ОНТ
Зарплаты госслужащих должны быть достойными, но не слишком высокими, так как это может стать причиной народного недовольства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.
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Зарплаты госслужащих должны быть достойными, но не слишком высокими, так как это может стать причиной народного недовольства. Об этом Президент Беларуси Александр...
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