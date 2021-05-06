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Три вещи в мужском гардеробе, о которых лучше забыть в 2021 году

06.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три вещи в мужском гардеробе, о которых лучше забыть в 2021 году

Мужская мода меняется так же стремительно, как и женская, и представители сильного пола не всегда успевают отследить модные тенденции. Итак, главные антитренды 2021 года.


Слишком короткие шорты, смахивающие на нижнее белье. Этот предмет гардероба не украсит ни худого, ни полного мужчину. Поэтому выбирайте среднюю длину и не слишком облегающего кроя.

Брюки с большим количеством карманов идут только Анатолию Вассерману, остальным лучше воздержаться от такой модели. Лучше заменить их на обычные карго, в которых есть несколько дополнительных карманов.

«Мода» поднимать воротник поло пришлась по вкусу некоторым производителям одежды – они делают надписи, которые видно только в этом случае. Но лучше так не делать, это было и остается признаком дурного вкуса.  

Фото: Pixabay

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Мужская мода меняется так же стремительно, как и женская, и представители сильного пола не всегда успевают отследить модные тенденции. Итак, главные антитренды 2021...
 
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