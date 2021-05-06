Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» заключил контракт с голкипером сборной Словакии Патриком Рыбаром.

Соглашение рассчитано на 1 год. Минувшие два сезона Рыбар провел в чемпионате Финляндии, где выступал за команду «Кярпят». Также 27-летний игрок защищал ворота сборной Словакии на предыдущих двух чемпионатах мира. Для Патрика Рыбара это будет первый опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге.

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