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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» заключил контракт с голкипером сборной Словакии Патриком Рыбаром
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» заключил контракт с голкипером сборной Словакии Патриком Рыбаром.
Соглашение рассчитано на 1 год. Минувшие два сезона Рыбар провел в чемпионате Финляндии, где выступал за команду «Кярпят». Также 27-летний игрок защищал ворота сборной Словакии на предыдущих двух чемпионатах мира. Для Патрика Рыбара это будет первый опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге.
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» заключил контракт с голкипером сборной Словакии Патриком Рыбаром. Соглашение рассчитано на 1 год. Минувшие два сезона Рыбар провел в...
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