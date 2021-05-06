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Депутаты ответили будут ли на Брестчине вводить сбор за пересечение границы на авто

06.05.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос о введении на территории Брестской области местного сбора находится в стадии изучения и проработки соответствующими органами совместно с заинтересованными.



Такой ответ получил руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский от Брестского областного Совета депутатов на коллективное обращение с предложением не вводить местный сбор за пересечение границы на легковом автомобиле. 

Напомним, что более 3000 жителей подписали обращение с предложением не вводить сбор для тех, кто пересекает границу на машине в Брестской области. Обращение было инициировано по просьбам жителей региона и отправлено на основании законов РБ «О местном управлении и самоуправлении», «О статусе депутата местного Совета депутатов», «Об обращении граждан и юридических лиц» с предложением учитывать законные интересы и общественное мнение жителей региона, пишет brestcity.com. 

«Государственная граница на территории Брестской области имеет общую протяженность 600 км. (224 с Польшей и 376 с Украиной). До введения карантинных мер ежедневно тысячи жителей области пересекали границу и, надеемся, будут свободно пересекать в ближайшем будущем», — говориться в обращении.

В ответе Брестский областной Совет депутатов также разъяснил, что в соответствии с нормами законодательства налогообложению могут подвергаться только автомобили, масса которых не превышает 5 тонн. Соответственно, на транспортные средства, используемые для туристических перевозок пассажиров (туристов), введение местного сбора распространятся, не будет. 

«На протяжении тысячелетней истории территория Брестской области входила в состав Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, где отсутствовали границы нашего региона с соседними регионами современных Польши и Украины. За многовековой период установились тесные культурные и экономические связи с приграничными регионами соседних стран. Установление дополнительного сбора будет препятствовать культурному и экономическому развитию нашей области, а также ограничивать жителей области в реализации конституционного права: свободно покидать страну на автомобиле. Действительно, Налоговый кодекс предоставляет право вводить местный сбор на пересечение границы, но не обязывает это делать депутатов Брестского областного Совета» — комментирует ситуацию руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс. 

«В своем ответе председатель областного представительного органа власти сообщил, что в случае вынесения данного вопроса на рассмотрение областного Совета депутатов, информация, содержащаяся в коллективном обращении, будет доведена до сведения депутатов Совета. Эта позиция нас устраивает. 3000 подписантов – это конечно малая часть жителей области, но при желании каждый депутат может спросить мнение своих избирателей самостоятельно. Мы надеемся, что в соответствии с основными принципами местного самоуправления, учитывая законные интересы и права жителей региона, общественное мнение, особенности развития региона, решение о введение дополнительного местного налога не будет принято. На наш взгляд, привлечение инвестиций – это лучший способ пополнения бюджета и занятости населения», — делится своим мнением руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Пресс-служба организации «За свой город»
 
 
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