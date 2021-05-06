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УЕФА готов на 2 года отстранить от еврокубков клубы, которые не откажутся от Суперлиги

06.05.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА готов применить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги, которые не откажутся от идеи.




Максимальным наказанием для таких команд может стать двухлетний запрет на участие в еврокубках, сообщает ESPN.

Последние 10 дней союз общался с 12 клубами-основателями, пытаясь согласовать меньшие санкции и получить формальное и окончательное подтверждение того, что команды не станут продолжать развивать проект.

На данный момент договоренности достигнуты с 7 клубами: «Арсеналом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Челси» и «Атлетико». «Интер» также близок к соглашению, но оно пока не достигнуто.

Остальные четыре клуба – «Ювентус», «Реал Мадрид», «Барселона» и «Милан» – пока придерживаются своей позиции о Суперлиге. Эти команды уверены в своем положении, так как запрашивали у УЕФА «разрешение» проводить соревнования и «признание» своего турнира, а не выход из УЕФА.

УЕФА не заинтересован в затяжном судебном процессе и надеется, что от проекта официально откажутся еще две команды – по уставу Суперлиги, в случае формального выхода 9 из 12 клубов проект будет официально завершен.
 
 
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УЕФА готов применить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги, которые не откажутся от идеи.
 
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