ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парадокс статистики: Фактически безработных в стране - 207тыс. , а официально - 8,6 тыс.

06.05.2021 20:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова в интервью изданию Onliner отметила парадокс в белорусской статистике о ситуации на рынке труда.


Фото: myfin.by

Уровень фактической безработицы в нашей стране за январь-март составляет 4,2%, а количество официально безработных более чем в 20 раз ниже: всего 0,2%. И этот показатель за пандемийный год не изменился. Это означает, что фактически безработных в стране — 207,9 тыс., а официально безработных — всего 8,6 тыс.

Объясняя это несоответствие, экономист отметила, что оба показателя выводит Минтруда, но по разным формулам — по принятой в Беларуси и по методологии Международной организации труда.

Если фактическая безработица — это процент случайных людей от 15 до 74 лет, которые считают себя безработными, то официальная безработица — это процент людей, зарегистрированных на бирже труда.

«Таких в Беларуси традиционно немного, потому что пособие по безработице очень маленькое (до 40 рублей), кроме того, таких безработных могут привлекать к общественным работам. Поэтому граждане предпочитают искать работу самостоятельно и идут на биржу только от безысходности. Например, чтобы не числиться среди тунеядцев», — комментирует экономист, пишет Оfficelife.media.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова в интервью изданию Onliner отметила парадокс в белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент "ПСЖ" отправил письмо в "Барселону" с требованием оставить Неймара в покое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by