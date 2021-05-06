В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8

Источник материала: Onliner

Сегодня просто день «заряженных» автомобилей. Помимо двух новых BMW M, в Беларусь прибыл самый мощный вариант Audi Q8. Конечно же, речь идет о версии RS. Это самый быстрый кроссовер в истории компании из Ингольштадта.





В движение машину приводит V8 TFSI объемом 4 литра. Благодаря двойному турбонаддуву и системе mild hybrid агрегат развивает мощность 600 л. с. и тягу 800 Н·м. Кроссовер оснащается системой полного привода quattro и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для разгона до сотни этой машине требуется всего 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой до привычных 250 км/ч, однако установка опциональных углеродокерамических тормозов, входящих в состав пакета Dynamic, позволяет изменить этот параметр до 305 км/ч.





Ранее такие показатели были доступны только владельцам Lamborghini Urus, который разделяет платформу с Audi RS Q8. Машину легко узнать по RS-обвесу: бамперы, спортивная выхлопная система, углеродокерамические элементы и матовый алюминий. На RS Q8 установлены диски R23 и керамические тормоза.













У этого кроссовера спортивный салон, который включает передние кресла RS с обивкой перфорированной кожей Valcona с прострочкой в форме сот и функциями активной вентиляции и массажа. Еще здесь декоративные матовые вставки carbon с саржевым плетением. Алькантарой отделаны некоторые органы управления, потолок, солнцезащитные козырьки и другие части.

Стоит такая игрушка от 119 880 евро.







