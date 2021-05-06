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В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8
Источник материала: Onliner
Сегодня просто день «заряженных» автомобилей. Помимо двух новых BMW M, в Беларусь прибыл самый мощный вариант Audi Q8. Конечно же, речь идет о версии RS. Это самый быстрый кроссовер в истории компании из Ингольштадта.
В движение машину приводит V8 TFSI объемом 4 литра. Благодаря двойному турбонаддуву и системе mild hybrid агрегат развивает мощность 600 л. с. и тягу 800 Н·м. Кроссовер оснащается системой полного привода quattro и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для разгона до сотни этой машине требуется всего 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой до привычных 250 км/ч, однако установка опциональных углеродокерамических тормозов, входящих в состав пакета Dynamic, позволяет изменить этот параметр до 305 км/ч.
Ранее такие показатели были доступны только владельцам Lamborghini Urus, который разделяет платформу с Audi RS Q8. Машину легко узнать по RS-обвесу: бамперы, спортивная выхлопная система, углеродокерамические элементы и матовый алюминий. На RS Q8 установлены диски R23 и керамические тормоза.
У этого кроссовера спортивный салон, который включает передние кресла RS с обивкой перфорированной кожей Valcona с прострочкой в форме сот и функциями активной вентиляции и массажа. Еще здесь декоративные матовые вставки carbon с саржевым плетением. Алькантарой отделаны некоторые органы управления, потолок, солнцезащитные козырьки и другие части.
Стоит такая игрушка от 119 880 евро.
серебристый, седан, бензин 1.9 л, механическая, передний привод
желтый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
синий, седан, бензин 2.3 л, механическая, передний привод
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Сегодня просто день «заряженных» автомобилей. Помимо двух новых BMW M, в Беларусь прибыл самый мощный вариант Audi Q8. Конечно же, речь идет о версии RS. Это самый быстрый...
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