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В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8

06.05.2021 20:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня просто день «заряженных» автомобилей. Помимо двух новых BMW M, в Беларусь прибыл самый мощный вариант Audi Q8. Конечно же, речь идет о версии RS. Это самый быстрый кроссовер в истории компании из Ингольштадта. 

В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8

В движение машину приводит V8 TFSI объемом 4 литра. Благодаря двойному турбонаддуву и системе mild hybrid агрегат развивает мощность 600 л. с. и тягу 800 Н·м. Кроссовер оснащается системой полного привода quattro и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для разгона до сотни этой машине требуется всего 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой до привычных 250 км/ч, однако установка опциональных углеродокерамических тормозов, входящих в состав пакета Dynamic, позволяет изменить этот параметр до 305 км/ч.

В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8

Ранее такие показатели были доступны только владельцам Lamborghini Urus, который разделяет платформу с Audi RS Q8. Машину легко узнать по RS-обвесу: бамперы, спортивная выхлопная система, углеродокерамические элементы и матовый алюминий. На RS Q8 установлены диски R23 и керамические тормоза.

В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8
В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8
В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8

У этого кроссовера спортивный салон, который включает передние кресла RS с обивкой перфорированной кожей Valcona с прострочкой в форме сот и функциями активной вентиляции и массажа. Еще здесь декоративные матовые вставки carbon с саржевым плетением. Алькантарой отделаны некоторые органы управления, потолок, солнцезащитные козырьки и другие части.

Стоит такая игрушка от 119 880 евро.

В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8
В Беларуси стартовали продажи самого быстрого кроссовера Audi — RS Q8
Audi 100 С3, 1984 г.в., 500 000 км
серебристый, седан, бензин 1.9 л, механическая, передний привод
2054 р.
800$ / 666€
Audi 100 С3, 1983 г.в., 300 000 км
желтый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
2311 р.
900$ / 749€
Audi 100 C4, 1991 г.в., 350 000 км
синий, седан, бензин 2.3 л, механическая, передний привод
5906 р.
2300$ / 1914€
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Сегодня просто день «заряженных» автомобилей. Помимо двух новых BMW M, в Беларусь прибыл самый мощный вариант Audi Q8. Конечно же, речь идет о версии RS. Это самый быстрый...
 
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