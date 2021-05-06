В Минск приехали два очень быстрых BMW М. Вам два или четыре колеса?

Источник материала: Onliner

Сегодня у белорусского дилера BMW праздник — в шоурум прибыло сразу две очень быстрые модели «заряженной» линейки М. Это купе BMW M4 Competition и первый в истории М-байк М 1000 RR. Оба транспортных средства претендуют называться мечтой любого автолюбителя, которому небезразлична быстрая езда. Желательно — на закрытом треке.





BMW M4 Competition — это флагманская модификация G82, чьи ноздри не оставили равнодушным никого. Машина оснащается рядной «шестеркой» с двумя турбинами. Агрегат выдает 510 л. с. и 650 Н·м. Он работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и имеет полный привод. Впрочем многодисковая муфта закидывает уголь в котел передней оси только при необходимости, поэтому у машины сохранен «заднеприводный характер».





Машина разгоняется до сотни за 3,5 секунды. По умолчанию на новинку ставится M-дифференциал с электронным управлением. Имеется режим дрифта, когда передняя ось отключается вместе с системой стабилизации. Такое купе способно разгоняться до скорости 290 км/ч, если взять опциональный пакет M Driver’s Package.















Что касается «заряженного» 1000 RR, его в движение приводит рядный 4-цилиндровый двигатель, построенный на основе агрегата S 1000 RR. У двигателя новые поршни, модифицированные камеры сгорания и титановые шатуны. Кроме того, мотор отличается повышенной степенью сжатия, другой системой выхлопа, которая стала легче на 3,6 кг. Выпускной коллектор, передний и задний глушители изготовлены из титана.





Мотоцикл имеет мощность 212 л. с. и 113 Н·м. Прибавка по сравнению с обычным «Сыром» всего 5 «лошадей», но баварцы акцентируют внимание на том, что мотоцикл стал намного более динамичным в диапазоне 6000—15 100 об/мин, что «особенно важно для динамики на гоночном треке».





К слову, весит байк 192 кг. Представьте, как он разгоняется с такими характеристиками! Начинающим мотоциклистам лучше держаться подальше от этого монстра. А еще это первая 2-колесная модель BMW с M-тормозами.









