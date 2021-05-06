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Куда сходить 9 мая, как будут ходить автобусы и где ограничат движения. Вся информация по майским праздникам

06.05.2021 20:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брест готовится к длинным майским выходным. Собрали всю информацию о программе празднований, графике работы больниц, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц.


Программа 8 мая

Что: Второй городской смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся военно-патриотических классов учреждений образования Бреста

Где: Брестская крепость, площадь Церемониалов

Когда: 10.00


Что: Старт автопробега Брест — Иркутск — Брест «Содружество: от Буга до Байкала»

Где: Брестская крепость (площадка перед главным входом)

Когда: 11.00


Что: Концерт «О Победе с любовью»

Где: Улица Советская, 54

Когда: 18.00


Программа 9 мая

Что: День государственного герба и государственного флага

Где: Площадь Ленина

Когда: 9.30


Что: Торжественное прохождение военнослужащих Брестского гарнизона и студенческой молодежи с Государственным флагом Республики Беларусь

Где: площадь Ленина — проспект Машерова — Брестская крепость

Когда: 10.00


Что: Митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Где: Брестская крепость, пл. Церемониалов

Когда: 11.00

Что: Концерт Брестского городского духового оркестра

Где: Брестская крепость

Когда: 12.00


Что: Концерт образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы

Где: Брестская крепость

Когда: 13.00


Что: Open air «Цветы Великой Победы»

Где: Набережная Ф. Скорины (в р-не Городского сада)

Когда: 13.00


Что: Праздник с участием детских вокальных студий, показательные выступления военнослужащих, выставка военной техники и вооружения

Где: Площадка у ТЦ «Экватор»

Когда: 14.00


Что: Х Открытый чемпионат города Бреста по айсштоку

Где: Парк культуры и отдыха

Когда: 10.00


Что: Концерт

Где: Парк культуры и отдыха

Когда: 14.00


Что: Концерт

Где: ДК профсоюзов

Когда: 15.00


Что: Праздничный салют

Где: Брестская крепость

Когда: 23.00


Как будут работать больницы

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику рабочего дня;

11 мая — по графику работы в праздничный день;


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как будут работать поликлиники

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику работы в субботний день;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

Где ограничат движение 9 мая

С 8.30 до 10.30 будет закрыт участок улицы Ленина от улицы Мицкевича до улицы Гоголя.

С 9.30 до 11.00 нельзя будет проехать по участку улицы Ленина от улицы Гоголя до проспекта Машерова, а также по проспекту Машерова от улицы Ленина до Зубачева.

С 9.00 до 11.00 запретят движение по улице Зубачева на участке от улицы ГОБК до Варшавского шоссе.


Как будет ходить общественный транспорт

9 мая участников митинга от Брестской крепости будут развозить городские автобусы. 10 единиц общественного транспорта подадут к 11.45 на улицу Зубачева с маршрутов: 1А, 7, 9, 12, 15А, 16, 18, 23, 24 38.

С 12.00 до 00.00 «Брестский общественный транспорт» обеспечит выпуск автобусов во вторую смену на маршрутах: № 5 — 3 единицы, № 17 — 3 единицы. Кроме того, увеличат количество рейсов во вторую смену на маршрутах: 9, 12, 15А, 38, 41.

8 и 9 мая количество автобусов на маршруте № 13 увеличат на 2 единицы, а 11 мая — на 6 единиц.

На маршруте № 21Б увеличат количество рейсов с 8 по 10 мая, а 11 мая добавят еще три автобуса.

11 мая также будет организовано движение автобусов по маршруту ЦГБ — Плоска и Вулька-Плоска.

 
Теги: Брест
 
 
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Собрали всю информацию о программе празднований, графике работы больниц, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц.
 
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