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Куда сходить 9 мая, как будут ходить автобусы и где ограничат движения. Вся информация по майским праздникам
Источник материала: Tut.by
Брест готовится к длинным майским выходным. Собрали всю информацию о программе празднований, графике работы больниц, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц.
Программа 8 мая
Что: Второй городской смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся военно-патриотических классов учреждений образования Бреста
Где: Брестская крепость, площадь Церемониалов
Когда: 10.00
Что: Старт автопробега Брест — Иркутск — Брест «Содружество: от Буга до Байкала»
Где: Брестская крепость (площадка перед главным входом)
Когда: 11.00
Что: Концерт «О Победе с любовью»
Где: Улица Советская, 54
Когда: 18.00
Программа 9 мая
Что: День государственного герба и государственного флага
Где: Площадь Ленина
Когда: 9.30
Что: Торжественное прохождение военнослужащих Брестского гарнизона и студенческой молодежи с Государственным флагом Республики Беларусь
Где: площадь Ленина — проспект Машерова — Брестская крепость
Когда: 10.00
Что: Митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Где: Брестская крепость, пл. Церемониалов
Когда: 11.00
Что: Концерт Брестского городского духового оркестра
Где: Брестская крепость
Когда: 12.00
Что: Концерт образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы
Где: Брестская крепость
Когда: 13.00
Что: Open air «Цветы Великой Победы»
Где: Набережная Ф. Скорины (в р-не Городского сада)
Когда: 13.00
Что: Праздник с участием детских вокальных студий, показательные выступления военнослужащих, выставка военной техники и вооружения
Где: Площадка у ТЦ «Экватор»
Когда: 14.00
Что: Х Открытый чемпионат города Бреста по айсштоку
Где: Парк культуры и отдыха
Когда: 10.00
Что: Концерт
Где: Парк культуры и отдыха
Когда: 14.00
Что: Концерт
Где: ДК профсоюзов
Когда: 15.00
Что: Праздничный салют
Где: Брестская крепость
Когда: 23.00
Как будут работать больницы
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику рабочего дня;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
Как будут работать поликлиники
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику работы в субботний день;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
Где ограничат движение 9 мая
С 8.30 до 10.30 будет закрыт участок улицы Ленина от улицы Мицкевича до улицы Гоголя.
С 9.30 до 11.00 нельзя будет проехать по участку улицы Ленина от улицы Гоголя до проспекта Машерова, а также по проспекту Машерова от улицы Ленина до Зубачева.
С 9.00 до 11.00 запретят движение по улице Зубачева на участке от улицы ГОБК до Варшавского шоссе.
Как будет ходить общественный транспорт
9 мая участников митинга от Брестской крепости будут развозить городские автобусы. 10 единиц общественного транспорта подадут к 11.45 на улицу Зубачева с маршрутов: 1А, 7, 9, 12, 15А, 16, 18, 23, 24 38.
С 12.00 до 00.00 «Брестский общественный транспорт» обеспечит выпуск автобусов во вторую смену на маршрутах: № 5 — 3 единицы, № 17 — 3 единицы. Кроме того, увеличат количество рейсов во вторую смену на маршрутах: 9, 12, 15А, 38, 41.
8 и 9 мая количество автобусов на маршруте № 13 увеличат на 2 единицы, а 11 мая — на 6 единиц.
На маршруте № 21Б увеличат количество рейсов с 8 по 10 мая, а 11 мая добавят еще три автобуса.
11 мая также будет организовано движение автобусов по маршруту ЦГБ — Плоска и Вулька-Плоска.
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Куда сходить 9 мая, как будут ходить автобусы и где ограничат движения. Вся информация по майским праздникам
Собрали всю информацию о программе празднований, графике работы больниц, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц.
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