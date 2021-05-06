Госконтроль взялся за гродненский спорт — просят сообщить о любых нарушениях

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передает «Вечерний Гродно». Как показали проверки и мониторинги организаций спорта, по-прежнему имеют место факты незаконного получения бюджетных денег, необоснованные начисления зарплат, превышение штатов и многое другое. Кроме того, остро стоит вопрос укрепления материально-технической базы организаций спорта,«Вечерний Гродно».





В связи с этим в КГК Гродненской области пройдет «горячая линия», позвонив на которую можно сообщить об известных фактах нарушений в спортивной сфере.





Она пройдет в пятницу, 7 мая с 09.00 до 11.00. Звонить нужно по тел.: (8-152)79-88-24 и 79-88-23.