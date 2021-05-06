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Госконтроль взялся за гродненский спорт — просят сообщить о любых нарушениях

06.05.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Горячая линия, посвященная нарушениям законодательства в организациях спорта, пройдет в Комитет госконтроля Гродненской области в пятницу, 7 мая


Фото: vgr.by

Как показали проверки и мониторинги организаций спорта, по-прежнему имеют место факты незаконного получения бюджетных денег, необоснованные начисления зарплат, превышение штатов и многое другое. Кроме того, остро стоит вопрос укрепления материально-технической базы организаций спорта, передает «Вечерний Гродно».

В связи с этим в КГК Гродненской области пройдет «горячая линия», позвонив на которую можно сообщить об известных фактах нарушений в спортивной сфере.

Она пройдет в пятницу, 7 мая с 09.00 до 11.00. Звонить нужно по тел.: (8-152)79-88-24 и 79-88-23.
 
Теги: Гродно
 
 
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Горячая линия, посвященная нарушениям законодательства в организациях спорта, пройдет в Комитет госконтроля Гродненской области в пятницу, 7 мая
 
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