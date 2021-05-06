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Суд над администраторами телеграм-канала "Водители 97" проходит в закрытом режиме
Источник материала: Партизан
В суде Заводского района 5 мая начался суд над четырьмя администраторами телеграм-канала и чата “Водители 97”. Обвиняемые по делу – политзаключенные Денис Гутин, Анна Вишняк, Виктория Кульша, а также Татьяна Шкробат, которая не находится под стражей.
Их обвиняют по ч. 1 и ч. 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и подготовка либо обучение такой деятельности). Согласно тексту обвинения, все они, действуя в преступном сговоре, умышленно призывали к массовым беспорядкам, блокированию дорог в связи с недовольством властью и фальсификацией выборов.
Еще до начала процесса суд сделали закрытым. Причины, по которым было принято такое решение, на данный момент правозащитникам неизвестны.
Политзаключенные Денис Гутин, Анна Вишняк и Виктория Кульша были задержаны в период с сентября по ноябрь 2020 года. До суда они находились под стражей в СИЗО №1. В марте телеграм-канал "Водители 97" был признан экстремистским,
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В суде Заводского района 5 мая начался суд над четырьмя администраторами телеграм-канала и чата “Водители 97”. Обвиняемые по делу – политзаключенные Денис Гутин,...
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