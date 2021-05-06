















Их обвиняют по ч. 1 и ч. 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и подготовка либо обучение такой деятельности). Согласно тексту обвинения, все они, действуя в преступном сговоре, умышленно призывали к массовым беспорядкам, блокированию дорог в связи с недовольством властью и фальсификацией выборов.





Еще до начала процесса суд сделали закрытым. Причины, по которым было принято такое решение, на данный момент правозащитникам неизвестны.



