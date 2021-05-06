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Тихановская призвала США усилить изоляцию Лукашенко

06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

6 мая Светлана Тихановская участвовала в онлайн-формате в слушаниях Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США.

В своем выступлении она призвала власти Соединенных Штатов организовать международную конференцию, посвященную ситуации в нашей стране, «с приглашением широкого спектра заинтересованных сторон».

Тихановская заявила, что США могли бы принять участие в «международных посреднических усилиях вместе с европейскими партнерами» по организации диалога в Беларуси с целью проведения новых выборов.

Также Светлана Тихановская призвала Вашингтон «использовать свою дипломатию для усиления изоляции Лукашенко», чтобы «подчеркнуть, что он прошел свою точку политического невозврата». Она предложила расширить санкции в отношении официального Минска.

В своем выступлении Тихановская:

– рассказала о репрессиях и пытках над задержанными и заключенными белорусами, намеренном заражении covid19 в тюрьмах: «Потенциально смертельная болезнь используется как биологическое оружие для наказания несогласных»;

– рассказала о работе с международными партнерами, в частности с ОБСЕ, по организации переговоров. Подчеркнула, что для старта диалога важно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. А результатом переговоров должны стать новые свободные президентские выборы в Беларуси;

– заявила, что санкции США против белорусских госпредприятий стали одной из наиболее эффективных мер давления на режим;

– призвала США и дальше работать для политической изоляции режима Лукашенко, обсудить этот вопрос в рамках саммита G7;

– призвала Конгресс США усилить поддержку белорусского гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, бизнеса, рабочих, спортсменов, учителей, врачей, ученых, студентов.

– призвала провести международную конференцию по решению кризиса в Беларуси – и конгрессмены поддержали эту идею.

— Лукашенко пытается тянуть время, чтобы все забыли о Беларуси. Поэтому мы хотим привлечь к белорусскому кризису внимание всего мира. Важна не только международная солидарность, но и конкретные действия. Уже почти год мои дети каждый день спрашивают, где их папа и когда он вернется. И так живут тысячи семей в Беларуси: они страдают от репрессий режима каждый день, – отметила Тихановская.

Экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер заявил, что нужно расширять санкции – «пока Лукашенко не уйдет и режим не падет. И мы готовы делать так, чтобы ему было сложно оставаться у власти». Также он призвал оказывать максимальное давление на чиновников и олигархов, которые поддерживают режим, и назвал конкретные имена: Виктор Шейман, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Николай Воробей, Александр Мошенский, Владимир Пефтиев.

Экс-специальный советник Госдепа США по СССР Пол Гобл заявил, что «с уходом Лукашенко кризис не закончится – и нам стоит поддержать строительство новой Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
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6 мая Светлана Тихановская участвовала в онлайн-формате в слушаниях Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США.
 
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