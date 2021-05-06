Экс-посол Лещеня: Похоже, выстроенная в Беларуси система вступила в новый этап своего существования

пишет экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Похоже, что после шестого Всебелорусского народного собрания - этакого «съезда победителей» нашего времени - выстроенная в Беларуси за последние 26 лет система вступила в новый этап своего существования,экс-посол Беларуси в Словакии





И это, как учил «отец всех народов», этап обострения классовой борьбы.





Тогда НКВД изо всех сил старалось доказать, что теория тов. Сталина работает: чем ближе к светлому будущему, тем активнее действуют вредители и агенты иностранных разведок.





Получалась очень своеобразная обратная пропорциональность: чем шире размах репрессий, тем ближе победа социализма.

Показательным был напичканный спецтехникой и спецподразделениями полубезлюдный дневной Минск 25 марта.





Но Молох уже разбужен и требует новых жертв… Вечером 24 марта и утром 25 марта брали тех, кто засветился в августе - сентябре и теоретически в тот день мог доставить некоторые неприятности.





Выкладывавшаяся в СМИ коллекция задержаний последнего полугодия поражала нереальностью происходившего: гимназисты в Cмолевичах, которые возвращались с репетиции выпускного вальса; группа, которая пришла на краеведческую экскурсию в Новогрудке; и, наконец, посетители частной сауны в Жодино 24 апреля.





Жодино - мой родной город. Никогда не думал, что после прошлого августа он станет известен совсем не БелАЗами.





Задержанные от милиции узнали о некоем таинственном рюкзаке с БЧБ-флагом, который был обнаружен, когда всех вывели из помещения.





И фото этого флага в официальной хронике на полу в пустом зале – не сильно впечатляет. Очень хочется надеяться, что общественности будет представлено что-то поубедительнее.





«Банное дело» четко высветило те лавры, которые может снискать Жодино в борьбе с новыми «врагами народа».





Конечно, среди посетителей злополучной сауны были те, кто ранее задерживался по печально известной статье 23.34. И история этих людей, например, инженера БелАЗа Станислава Репкина, для нынешних хозяев города - как представление к награде из Минска.





16 апреля 2021 года Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь во втором чтении был принят проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений». Среди нововведений - возможность увольнять из-за «отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».





Станислава Репкина де-факто в основном по этой причине уволили еще в январе. Но он обратился в суд. Я был на первом заседании. Представители администрации БелАЗа смотрелись бледно. То выходило, что человека уволили за 7 минут, проведенных в заводской канцелярии. То судья была вынуждена уточнять, не идет ли речь о двух наказаниях за один и тот же проступок. Интересно, что Станислав при помощи представителя профсоюза РЭП Игоря Комлика дело выигрывал! Ему даже мировое соглашение предлагали. Но… закончилось все так, как обычно заканчивается у нас.





А «Банное дело» развивается. У задержанной Инны Чижонок попытались отобрать приемного ребенка.





Продолжаются суды. И ближайший - 6 мая.





Кому-то, видимо, передали хороший заряд энергии для «правильных» инициатив.

И в сауну все-таки ходят с полотенцами, а не с флагами…





Но Молох уже разбужен и требует новых жертв…