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Посмотрите, как поздравляли лучшего футболиста ФК «Гомель». Ему достался очень неожиданный подарок

06.05.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист Никита Некрасов стал лучшим игроком ФК «Гомель» в домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ». Он забил зрелищный гол и получил неожиданный подарок от спонсоров — сертификаты на 100 рублей в супермаркет «Гиппо».

Посмотрите, как поздравляли лучшего футболиста ФК «Гомель». Ему достался очень неожиданный подарок
После публикации фото Некрасова пользователи Сети заметили, что в руках у спортсмена только один сертификат на 25 рублей. Позже стало известно, что в подарочной коробке их все же четыре, пишут Сильные новости.



В Слониме лучший игрок матча с «Барановичами» также удостоился подарка от спонсоров — любая пицца на выбор, а в Бресте лучшему игроку вручили сертификат в аквацентр.



Экс-нападающий БАТЭ Виталий Кутузов вспомнил, что раньше белорусским футболистам дарили более дорогостоящие подарки за успешные игры. На фото, которое он опубликовал в своем Instagram, спортсмен позирует на фоне автомобиля.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Футболист Никита Некрасов стал лучшим игроком ФК «Гомель» в домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ». Он забил зрелищный гол и получил неожиданный подарок от спонсоров —...
 
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