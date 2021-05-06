В результате перестрелки с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек

Источник материала: Onliner

Перестрелка произошла сегодня в фавеле Жакарезинью, где полицейские проводили операцию против наркоторговцев, сообщает Reuters . Преступники пытались скрыться, убегая по крышам, полиция преследовала их на бронетранспортерах и вертолетах. По информации на данный момент, погибло 25 человек, из которых 24 подозреваемые и 1 полицейский. Два полицейских ранены.

Стрельба продолжилась возле метро, пострадали гражданские, сообщается о двух раненых. На видео, показанном на местном телевидении, видны первые минуты возле метро после перестрелки.

Как сообщают местные СМИ, операция длилась несколько часов и стала самой смертоносной отдельной спецоперацией в городе. Полиция сообщила, что среди погибших есть лидеры банд, которые занимались распространением наркотиков, убийствами, похищением детей и подростков, угоном автомобилей.