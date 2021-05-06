|
В результате перестрелки с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек
Источник материала: Onliner
Перестрелка произошла сегодня в фавеле Жакарезинью, где полицейские проводили операцию против наркоторговцев, сообщает
Стрельба продолжилась возле метро, пострадали гражданские, сообщается о двух раненых. На видео, показанном на местном телевидении, видны первые минуты возле метро после перестрелки.
Как сообщают местные СМИ, операция длилась несколько часов и стала самой смертоносной отдельной спецоперацией в городе. Полиция сообщила, что среди погибших есть лидеры банд, которые занимались распространением наркотиков, убийствами, похищением детей и подростков, угоном автомобилей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перестрелка произошла сегодня в фавеле Жакарезинью, где полицейские проводили операцию против наркоторговцев, сообщает Reuters. Преступники пытались скрыться,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)