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В результате перестрелки с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек

06.05.2021 21:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Перестрелка произошла сегодня в фавеле Жакарезинью, где полицейские проводили операцию против наркоторговцев, сообщает Reuters. Преступники пытались скрыться, убегая по крышам, полиция преследовала их на бронетранспортерах и вертолетах. По информации на данный момент, погибло 25 человек, из которых 24 подозреваемые и 1 полицейский. Два полицейских ранены.

Стрельба продолжилась возле метро, пострадали гражданские, сообщается о двух раненых. На видео, показанном на местном телевидении, видны первые минуты возле метро после перестрелки.

Как сообщают местные СМИ, операция длилась несколько часов и стала самой смертоносной отдельной спецоперацией в городе. Полиция сообщила, что среди погибших есть лидеры банд, которые занимались распространением наркотиков, убийствами, похищением детей и подростков, угоном автомобилей.

 
 
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Перестрелка произошла сегодня в фавеле Жакарезинью, где полицейские проводили операцию против наркоторговцев, сообщает Reuters. Преступники пытались скрыться,...
 
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