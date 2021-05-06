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В минской автошколе появились новые BMW для обучения курсантов

06.05.2021 21:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минская автошкола закупила новые BMW. Машины уже используются, первая группа желающих «откатала» на них практические занятия и сдала экзамены в ГАИ. Обучение на престижных автомобилях стоит на 200 рублей дороже, чем на привычных Volkswagen Polo.

— Сейчас наши курсанты учатся на двух новых машинах, но в планах постепенно обновлять весь автопарк моделями BMW, — рассказывает заместитель директора автошколы ЦАУК Павел Бекиш. — Так как для обучения желательны не очень большие размеры авто (так проще выполнять различные маневры и упражнения на площадке), мы остановили свой выбор на 3-Series, при этом взяли машины GT, отличительная черта которых — более высокий клиренс. Это действительно важно, так как у стандартных «троек» довольно небольшой просвет и могла бы возникнуть проблема проехать через эстакаду. Моторы в автомобилях — дизель 2.0, мощности достаточно, чтобы машина заехала на эстакаду на передаче сама, без помощи «газа».

BMW — заднеприводные автомобили, и в автошколе отметили, что эту особенность курсанты также оценили. В сухую погоду это заметно улучшает управляемость, проблемы, которые могли бы возникнуть в дождь или снег, в большей степени устраняют многочисленные системы безопасного вождения, которыми оборудованы машины. Еще одной очевидной особенностью обучения на BMW, которую приходится учитывать, стала большая мощность автомобиля. Студентам надо привыкнуть к тому, что у автомобиля чувствительная педаль газа, это может стать трудностью в самом начале обучения.






Оба автомобиля с механической коробкой, что сегодня является необходимым условием при сдаче экзаменов в ГАИ (за исключением людей с ограниченными возможностями). Но Павел отметил: автошкола приобрела еще несколько BMW с «автоматом», так как рассчитывает, что в скором времени в регламент экзаменов будут внесены изменения — позволят обучаться и сдавать на авто с АКПП. Один из этих автомобилей — BMW x6.

У принимающих экзамены новые автомобили особого ажиотажа не вызвали. Перечень машин, на которых приезжают в ГАИ подтвердить свое мастерство вождения, широк — были в нем, конечно, и автомобили BMW.





Уже выстроилась очередь желающих обучаться на BMW. Чтобы откатать курс вождения на этих автомобилях, приходится доплатить 200 рублей, но в скором времени сумма увеличится — приблизительно до 400 рублей. Это связано и с ценой автомобиля, которую надо «отбить», и со значительно большей стоимостью технического обслуживания автомобиля.

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Минская автошкола закупила новые BMW. Машины уже используются, первая группа желающих «откатала» на них практические занятия и сдала экзамены в ГАИ. Обучение на...
 
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